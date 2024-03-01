Польские водители притворяются украинцами, чтобы не платить штрафы: СМИ раскрыли схему

Польские водители придумали способ избежать штрафа после фотофиксации нарушения Правил дорожного движения (ПДД). После получения уведомления поляки указывают, что за рулем автомобиля в момент нарушения якобы пребывал гражданин Украины или Беларуси. В результате польская полиция не может идентифицировать нарушителя и выписать штраф, т. к. не имеет доступа к соответствующим базам данных.

Об этом узнало издание Rzeczpospolita. Схема стала популярной после повышения размеров штрафов для водителей.

Раньше, если хозяин авто не называл имя нарушителя, полиция автоматически штрафовала самого владельца на 500 злотых (около 4700 грн). Многие автолюбители шли на это, например, чтобы избежать получения штрафных баллов.

Но как только штрафы стали в разы выше – 2000-4000 злотых (до 38 тыс. грн) – такой вариант стал не выгодным. Теперь водителям выгоднее указывать лицо, находившееся за рулем во время нарушения ПДД.

"Однако творчество поляков не знает границ. Они пользуются лазейкой в правовой системе, а точнее, отсутствием эффективных систем обмена персональными данными и информацией о водителях между службами стран, входящих в Европейское сообщество, и странами, не входящими в него. Они просто предоставляют данные о человеке из страны, не входящей в ЕС. Службы таких стран, как Беларусь и Украина, сотрудничают с польской полицией, поэтому проверка правдивости информации о потенциальном виновнике правонарушения не является невозможной, но вероятность такого события невелика. В результате большинство дел такого типа прекращаются, когда доходят до суда", – объяснило издание.

При этом в случае, если данные все же признают ложными, автовладельцу будет грозить лишение свободы на срок до 3 лет. Такое наказание предусматривает ч. 1 ст. 233 УК Польши.

"Конечно, не каждый водитель пытается обойти правила. Однако если кто-то получает фото с камеры контроля скорости и не указывает правильные данные водителя, он должен учитывать последствия, если только он в самом деле не сдал транспортное средство в аренду лицу, не являющемуся гражданином ЕС", – отмечается в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, поляки покупают и выливают масло в унитазы в знак протеста против Украины. Компанию-производителя этого продукта обвиняют в импорте украинского сырья, что фирма активно отрицает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!