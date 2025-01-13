Украинцам в Польше могут отказать в получении важного документа: какая причина

Одним из основных требований для получения "карты побыта" в Польше на основании трудоустройства является размер официального дохода. Он должен быть не ниже размера минимальной зарплаты, который с 1 января 2025 года составляет 4 666 злотых (по актуальному курсу НБУ – более 47,6 тыс. грн). Соответственно, если получаемых доход находится ниже этого уровня, в выдаче документа могут отказать.

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Об этом сообщает inpoland.net. Отмечается: иностранцам – в т.ч. украинцам, – которые подались на получение карты на основании трудоустройства, но чей доход в 2024 году был ниже 4 666 злотых нужно в обязательном порядке подтвердить, что теперь они получают больше этой суммы.

В то же время, подчеркивается, если заработная плата была выше размера минимальной заработной платы в 2025 году, ничего обновлять не нужно.

"Согласно польскому законодательству, доход ниже уровня минималки является официальным основанием для отказа иностранцам в получении "карты побыта". Таким образом, независимо от продолжительности рабочего времени в течение месяца, размер зарплаты иностранца не может быть ниже размера минимальной зарплаты на момент решения о получении карты", – говорится в материале.

"Карта побыта" – это разрешение на длительное или постоянное проживание в Польше, которое дает возможность иностранцу пользоваться большинством прав граждан страны, а также пересекать ее границу без необходимости оформлять визу.

Ранее же в Польше отменили обязательное требование по трудоустройству иностранцев (украинцев включительно) исключительно по трудовым договорам. Новый закон разрешает, в частности, другие формы трудовых отношений.

В то же время работодатели обязывают подавать копии трудовых договоров в соответствующие органы. А трудоустраивающие иностранцев без соответствующих разрешений рискуют получить большие штрафы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее нижняя палата чешского парламента продлила действие временной защиты для граждан Украины еще на год. Это позволит украинцам в Чехии получать выплаты и другую помощь от государства еще в течение двух лет.

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