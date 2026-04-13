Подарок себе под елочку: нардеп Тарута купил новый BMW почти за 5 млн грн

Народный депутат Сергей Тарута ("Батькивщина") приобрел премиальный автомобиль за почти 5 млн грн. Речь идет о BMW I7 XDRIVE 60, единоличным владельцем которого нардеп стал 30 декабря 2025 года

Видео дня

Об этом говорится в его декларации за прошлый год. Накануне Нового Года Тарута приобрел авто за 4 878 728 грн. В то же время, ориентировочная стоимость нового автомобиля в Украине от официальных дилеров составляет более 4,2 млн грн.

Собственного авто нардеп не имел, но арендует у компании ООО "ЕЙДЖДЖИ АССЕТ МЕНЕДЖЕМЕНТ", основательницей и конечным бенефициарным владельцем которой является его дочь Екатерина, два автомобиля: Toyota Camry (2009 г.в.) и Lexus Lx450d (2019 г.в.). А вот жене нардепа Ольге принадлежит Lexus GX470 2008 года.

BMW i7 xDrive60: что за автомобиль

Электрокар BMW i7 xDrive60 – это представительский седан премиум-класса. Он оснащен:

аккумулятор – 101,7 кВт-ч;

– 101,7 кВт-ч; двумя электромоторами с полным приводом xDrive;

с полным приводом xDrive; совокупная мощность – 544 л.с.;

– 544 л.с.; крутящий момент – 745 Н-м;

разгон до 100 км/ч – 4,7 секунды;

– 4,7 секунды; запас хода по циклу WLTP – до 625 км.

В интерьере предусмотрены два сенсорных экрана, массажные сиденья и опциональный кинотеатральный экран диагональю 31,3 дюйма для задних пассажиров.

У кого из нардепов самый большой дом

В 2025 году Василий Петевка ("Довира") задекларировал дворец площадью 2032,5 кв.м., который оформлен на его жену Марину. Дом находится в Мукачево Закарпатской области.

Домовладение состоит из основного дома с мансардой (1389,3 кв.м), гостевого дома площадью 235,4 кв.м, гаража, насосной – 407,8 кв.м.

Жена нардепа также владеет автомобилем Skoda Kodiaq 2022 г.в. стоимостью около 40 тыс. долларов, а также Volkswagen Touareg 2023 г.в., стоимость которого составляет около 75 тыс. долларов. А на одну из компаний Марины Петевки, "Гранд-Оил.ДК", оформлен автомобиль BMW X4 2022 г.в., стоимость которого достигает 58 тыс. долларов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая оказалась едва ли не самой богатой чиновницей на Банковой. Вместе с гражданским мужем, начальником управления работы с проблемными активами Нацбанка Павлом Полярушем, она зарабатывает 1 млн грн ежегодно. При том, часть недвижимости представительницы ОП оформлена на мать, которая проживает в Израиле, и совершеннолетнюю дочь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!