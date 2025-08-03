Почти 75% пенсионеров с инвалидностью могут потерять выплаты: РФ устраивает социальный шантаж на ВОТ

На временно оккупированных территориях Украины 75% людей с инвалидностью могут потерять пенсии и соцвыплаты, потому что не успели пройти переосвидетельствование по российским правилам. Такая ситуация возникла из-за нехватки врачей и массовых ошибок в реестрах, которые заставляют людей проходить процедуру повторно.

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Об этом сообщил начальник Луганской ОГА Алексей Харченко. По информации, переосвидетельствование еще не прошли 74,5% инвалидов, то есть около 169 тысяч человек.

Речь идет о лицах, которые ранее получали пенсии и социальные пособия в соответствии с украинским законодательством, а теперь вынуждены доказывать свою инвалидность повторно, но уже по нормам РФ. Если до 31 декабря 2025 года они этого не сделают, то с 1 января 2026-го могут быть автоматически исключены из системы выплат.

Врачей не хватает, а реестры путают людейГлавной проблемой стала банальная нехватка медицинского персонала. Провести медико-социальные экспертизы для такого большого количества лиц в условиях оккупации за считанные месяцы физически невозможно. Харченко отмечает, что темпы переосвидетельствования слишком медленные, а нагрузка на врачей чрезмерная.

Кроме того, людям массово отказывают в подтверждении инвалидности из-за ошибок в реестрах. Часто такие отказы являются формальными или связаны с неправильным переносом данных в российские базы. Из-за этого лица с инвалидностью вынуждены повторно проходить всю процедуру, а это очереди, поездки в другие населенные пункты, затягивание сроков и еще больший риск остаться без денег.

Эксперты считают эту ситуацию не просто бюрократической проблемой, а частью системного давления со стороны оккупационной администрации. Кроме замены справок об инвалидности на российские, людей заставляют полностью переходить на российские документы, оформлять гражданство РФ и включаться в новые реестры, фактически отказываясь от украинской идентичности. При этом лицам, которые не соглашаются на это, открыто угрожают потерей помощи.

По данным Центра национального сопротивления, это является одним из механизмов принуждения к лояльности. Под видом "медицинских процедур" фактически устраивают социальный шантаж.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 2026-го для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 33 лет стажа. Норма по стажу возрастет на 12 месяцев: в этом году необходимо иметь не менее 32 лет стажа.

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