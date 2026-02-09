Почему индексация не добавляет денег: как пересчитать пенсию по инвалидности в Украине

Несмотря на ежегодную индексацию, часть украинцев с пенсией по инвалидности фактически не видит роста выплат. Дело в том, что механизм привязан к минимальному уровню пенсии, который фактически нивелирует результат перерасчета. В то же время закон предусматривает инструменты, которые позволяют реально повысить сумму выплат.

Видео дня

Об этом сообщил эксперт профильного издания "На пенсии" Виктор Богадов. Разъяснение стало ответом на вопрос одного из получателей выплат, который пожаловался на слишком низкую пенсию по инвалидности, назначенную ему пожизненно 8 лет назад.

Почему после индексации пенсия не меняется

Пенсии по инвалидности ежегодно индексируются в соответствии с решениями Кабинета министров. Однако если базовый размер пенсии ниже минимального, человеку устанавливают доплату до минимального уровня. У пенсионера, обратившегося за консультацией, – именно такой случай.

В этой ситуации при индексации основная часть пенсии формально растет, но размер доплаты одновременно уменьшается. В итоге общая сумма выплат остается неизменной, даже несмотря на проведенный перерасчет и рост средней зарплаты.

Впрочем, пенсионер утверждал, что при назначении ему такой пенсии в 2026 году, она якобы была бы в 2,5 раза выше. Это утверждение не соответствует действительности.

Пенсии, назначенные 8 лет назад, то есть в 2018 году, рассчитывались с применением средней заработной платы по Украине на уровне 3764,4 грн. После нескольких волн индексации сейчас при расчете таких пенсий применяется показатель средней зарплаты 8913,83 грн.

В то же время при назначении пенсий в 2026 году будет использоваться средняя зарплата 17 482,87 грн. Это означает, что в случае нового назначения размер пенсии был бы больше примерно в 1,96 раза, а не в 2,5 раза.

Как повысить выплаты: реальный способ

Законный механизм, который может существенно увеличить размер пенсии по инвалидности, – переход на пенсию по возрасту. Для этого необходимо:

иметь не менее двух лет страхового стажа , приобретенного после последнего перерасчета пенсии по инвалидности;

, приобретенного после последнего перерасчета пенсии по инвалидности; достичь пенсионного возраста;

подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

В таком случае при расчете пенсии по возрасту применяется актуальная средняя заработная плата, а также учитываются:

реальный заработок после установления инвалидности;

полный страховой стаж.

Переход на пенсию по возрасту не является автоматическим и требует отдельного обращения в ПФУ. В то же время именно этот механизм во многих случаях позволяет выйти за пределы минимальной пенсии и получить более ощутимый рост выплат.

Как сообщал OBOZ.UA, даже без страхового стажа украинцы после 65 лет могут получать государственную социальную помощь – в 2026 году ее размер составляет 2 595 грн в месяц. В то же время только официальный стаж или добровольная уплата взносов дают право на полноценную страховую пенсию, которая обычно значительно выше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!