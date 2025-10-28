ПФУ утвердил важный показатель, от которого зависит пенсия: как повлияет на выплаты украинцам

В сентябре средняя заработная плата, которую учитывают для определения будущих пенсионных выплат в Украине, поднялась на 1376 грн – до 21 190,31 грн. Этот показатель повлияет на расчет пенсий для украинцев, которые будут выходить на заслуженный отдых в 2026-2028 годах, а также на коэффициент индексации.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Согласно данным учреждения, показатель средней зарплаты вырос впервые с июня, но общая тенденция – положительная, поскольку с начала года он увеличился более чем на 1153 гривны. В целом в 2025 году ПФУ утвердил следующие показатели:

январь – 18 660,32;

– 18 660,32; февраль – 18 589,38;

– 18 589,38; март – 19 430,52;

– 19 430,52; апрель – 19 856,19;

– 19 856,19; май – 20 355,40;

– 20 355,40; июнь – 22 336,81;

– 22 336,81; июль – 20 455,65;

– 20 455,65; август – 19 813,71;

– 19 813,71; сентябрь – 21 190,31.

Влияние на будущие пенсии

Пенсии в Украине определяют по формуле:

средняя зарплата за три предыдущих года * ваш стаж в годах * соотношение вашей зарплаты к средней * 1%

На 2025 год базовый показатель средней зарплаты за три года (2022-2024) составляет 15 057,09 грн. Именно он используется для расчета нынешних пенсий. В то же время в 2026-2028 годах в формулу войдут новые данные, в том числе и показатель за август 2025-го. Кроме того, именно от средней зарплаты зависит и соотношение индивидуального заработка к общему, что непосредственно влияет на сумму будущей пенсии.

Влияние на индексацию

Каждый год пенсии повышают на определенный коэффициент. Его рассчитывают, добавляя 50% уровня инфляции за предыдущий год и 50% среднего темпа роста заработных плат за три года. Следовательно, чем быстрее растут зарплаты, тем весомее будет процент индексации и, соответственно, повышение пенсионных выплат.

Какие средние пенсии в Украине

На начало октября 2025 года средняя пенсия в Украине составляла – 6436 грн, или 133 евро в эквиваленте. Это – один из самых низких показателей в Европе, причем более 35% пенсионеров получают от государства до 4 тыс. грн.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") назвал это подтверждением необходимости проведения серьезных и структурных трансформаций в стране. По его словам, нужно:

провести пенсионную реформу ;

; изменить устаревшую и несправедливую формулу начисления пенсий ;

; ликвидировать клановые спецпенсии для отдельных каст избранных госслужащих (прокуроров, судей и т.д.);

для отдельных каст избранных госслужащих (прокуроров, судей и т.д.); обеспечить полноценный запуск накопительной системы пенсионного обеспечения.

"Уровень пенсий должен быть существенно повышен. Понятно, что полностью решить эту проблему за один год невозможно. Но мы должны начинать двигаться по этому пути. Поднятие минимальной пенсии до 4700 грн в следующем году – необходимый шаг, который позволит впоследствии приблизить выплаты пенсионерам к реальным показателям в Украине", – подчеркнул нардеп.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, как в этом году, надо будет иметь не менее 33 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

