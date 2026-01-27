ПФУ утвердил важный для будущих пенсионеров показатель: как повлияет на размер выплаты
В декабре 2025 года средняя заработная плата, с которой были уплачены страховые взносы (этот показатель – один из факторов, влияющих на размер пенсионных выплат), поднялась на 3030,71 грн – до 24 292,88 грн. Соответственно средняя зарплата за весь предыдущий год составила 20 653 грн.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Этот показатель повлияет на расчет пенсий для украинцев, которые будут выходить на заслуженный отдых в 2026-2028 годах, а также на коэффициент индексации.
Согласно данным учреждения, показатель средней зарплаты рос впервые с июня, но общая тенденция – положительная, поскольку с начала года он увеличился более чем на 5,6 тыс. грн. Всего в 2025 году ПФУ утвердил следующие показатели:
- январь – 18 660,32;
- февраль – 18 589,38;
- март – 19 430,52;
- апрель – 19 856,19;
- май – 20 355,40;
- июнь – 22 336,81;
- июль – 20 455,65;
- август – 19 813,71;
- сентябрь – 21 190,31;
- октябрь – 21 578,46;
- ноябрь – 21262,17;
- декабрь – 24 292,88.
Влияние на будущие пенсии
Пенсии в Украине определяют по формуле:
- средняя зарплата за три предыдущих года * ваш стаж в годах * соотношение вашей зарплаты к средней * 1%
На 2025 год базовый показатель средней зарплаты за три года (2022-2024) составляет 15 057,09 грн. Именно он используется для расчета нынешних пенсий. В то же время в 2026-2028 годах в формулу войдут новые данные, в том числе и показатель за декабрь 2025-го. Кроме того, именно от средней зарплаты зависит и соотношение индивидуального заработка к общему, что непосредственно влияет на сумму будущей пенсии.
Влияние на индексацию
Каждый год пенсии повышают на определенный коэффициент. Его рассчитывают, добавляя 50% уровня инфляции за предыдущий год и 50% среднего темпа роста заработных плат за три года. Следовательно, чем быстрее растут зарплаты, тем весомее будет процент индексации и, соответственно, повышение пенсионных выплат.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют ввести трехуровневую пенсионную систему, при которой граждане будут получать солидарную, профессиональную и накопительную пенсии вместо одной. Реформа должна сделать выплаты более справедливыми, а для людей с большим стажем пенсии могут вырасти в 1,5-2 раза.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!