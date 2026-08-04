Пентхаус и квартира в царском доме: почему элитную недвижимость певицы-предательницы Ани Лорак до сих пор не конфисковали

Певица-предательница Ани Лорак с 2022 года находится под украинскими санкциями, ее элитная недвижимость до сих пор не конфискована в пользу государства. Это может быть связано с кадровым дефицитом в Министерстве юстиции и пробелами в украинском законодательстве.

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Об этом говорится в расследовании народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"). Он напомнил, что, несмотря на санкции, Каролина Куек (настоящее имя артистки) сохраняет право собственности на элитную недвижимость:

пентхаус в ЖК "Парк Авеню VIP" в Киеве: объединенные апартаменты площадью 390 кв. м с террасой на крыше (почти размером с баскетбольную площадку) и 3 гаража (общая ориентировочная стоимость – около $3 млн);

объединенные апартаменты площадью 390 кв. м с террасой на крыше (почти размером с баскетбольную площадку) и 3 гаража (общая ориентировочная стоимость – около $3 млн); квартира площадью 200 кв. м в царском доме на улице Сечевых Стрельцов;

улице Сечевых Стрельцов; еще одна квартира на Позняках.

Несмотря на то, что с начала полномасштабной войны Лорак окончательно переехала в РФ и получила российское гражданство, она продлила и украинский паспорт. При этом она платит миллионные налоги в бюджет страны-агрессора и финансировала российский фонд "Счастливое детство", причастный к депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Почему же её имущество до сих пор не конфисковано? Железняк указал на два основных обстоятельства.

Бюрократический коллапс в Минюсте

Основной причиной того, почему Министерство юстиции до сих пор не подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации имущества, является не частный интерес или покровительство, а глубокий системный кризис и кадровые проблемы.

"В подразделениях, которые непосредственно отвечают за санкционную политику, есть лишь по пять сотрудников из 9 или 14 штатных должностей. При этом в работе находится более 20 000 лиц, подпадающих под санкции. То есть нагрузка на одного сотрудника Минюста составляет примерно 3500 человек. Их нужно разыскать, подготовить и подать иск", – объясняет Ярослав Железняк.

Ситуация осложняется постоянной текучкой кадров из-за низких зарплат (за год уволилось 8 человек, половина из которых – руководящий состав) и отсутствием доступа к необходимым следственным программам и иностранным реестрам.

Бездействие СБУ

По данным Офиса генерального прокурора, СБУ до сих пор даже не уведомила Аню Лорак о подозрении в рамках уголовного производства (хотя её действия полностью подпадают под статью о пособничестве государству-агрессору и государственной измене), поэтому её имущество даже не находится под уголовным арестом.

Останется ли имущество у предательницы навсегда?

Таким образом, активы могут даже не быть арестованы. Это означает, что теоретически Лорак может их перепродать или переписать на третьих лиц, после чего государство к ним не доберется.

Народный депутат пояснил, что механизм взыскания активов в рамках санкций действует исключительно во время военного положения. Если государство не завершит процесс конфискации до его окончания, лица, подпадающие под санкции, смогут полностью сохранить свое имущество.

"Дело Ани Лорак – это наглядный пример того, как бюрократический коллапс и нехватка ресурсов мешают реальному наказанию предателей. После окончания действия военного положения мы вообще по закону не сможем арестовывать и взыскивать активы государственных изменников в рамках санкций... Она эти квартиры просто сохранит", – предупредил Железняк.

Что нужно для изменения ситуации

Для решения проблемы предлагается автоматически вносить данные о блокировке активов в реестр обременений сразу после указа президента, а также существенно усилить возможности Минюста и СБУ.

В ближайшее время парламентский Временный специальный комитет (ВСК) проведет отдельное заседание с участием представителей Минюста, СНБО и СБУ, чтобы разработать необходимые законодательные изменения и потребовать активизации расследования в отношении имущества Ани Лорак.

Как уже сообщал OBOZ.UA, всего на Ани Лорак в Украине зарегистрировано девять объектов недвижимости, рыночная стоимость которых сейчас составляет миллионы долларов. Причем последнюю квартиру в Киеве певица оформила на себя незадолго до начала полномасштабной войны, что опровергает её инсинуации о том, будто бы ей "перекрывали пути" и не давали развиваться на родине.

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