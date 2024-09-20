Пенсионный фонд призвал украинцев отложить выход на пенсию: как это правильно сделать

Имея определенный объем страхового стажа, украинцы могут выйти на пенсию и получать выплаты, размер которых зависит от их страховых отчислений. Но если отложить этот момент, пенсия может заметно возрасти.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Эксперты организации напомнили, что право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет. В 2024 году право на пенсию по возрасту имеют лица, которым исполнилось:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

– при наличии не менее 31 года страхового стажа; 63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

– при наличии не менее 21 года страхового стажа; 65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Но каждый украинец может отложить выход на пенсию – в будущем это позволит получать большие выплаты. Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" украинцам, изъявившим желание работать после достижения пенсионного возраста и получать выплаты позже, пенсия по возрасту назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения за назначением пенсии.

Таким образом, при назначении пенсии с отсрочкой основной размер пенсии увеличивается:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

– за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев; на 0,75 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Но следует учитывать, что для увеличения учитываются только полные месяцы работы: повышение размера пенсии, за неполный месяц страхового стажа не осуществляется. Чтобы отложить назначение пенсии, следует обратиться в орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением до достижения пенсионного возраста.

Кроме того, считается, что человек изъявил желание выйти на пенсию позже, если он продолжает работать и не обращается с заявлением о назначении пенсии. Также нужно, что ее бумажная трудовая книжка не была оцифрована.

Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается по обращению пенсионера со дня, следующего за последним днем месяца, в котором приобретен полнолуние страхового стажа (в том числе суммарно, когда неполные месяцы суммируются), если обращение имело место не позднее трех месяцев с такого дня. Если же пенсионер обратился за назначением пенсии позже, пенсия назначается со дня обращения.

Кроме того, пенсия не будет повышена для лиц, которым раньше назначили пенсию другого вида, по другим законам Украины или другому государству.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году в Украине могут заморозить минимальные пенсии, однако ориентировочно на 17% возможна индексация. Точный размер будет известен только в следующем году.

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