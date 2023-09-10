Пенсионеры в Украине могут получить доплаты от ООН: будут ли учитываться при назначении субсидии

В Украине действует программа Всемирной помощи от ООН, в рамках которой помощь от организации могут получить пенсионеры, живущие в зоне активных или возможных боевых действий и имеют пенсию до 3000 грн. При этом доплаты от ООН украинским пенсионерам не будут учитываться при назначении субсидии.

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Об этом говорится в сообщении ПФУ (Пенсионного фонда Украины). Такая помощь не будет учитываться при исчислении совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи, в том числе субсидии.

"В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 28.07.2023 № 781 "О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения" помощь от Всемирной продовольственной программы ООН, предоставляемой получателям пенсий в рамках проекта, не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи, в том числе субсидии", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что наличие долгов по оплате коммунальных услуг не позволяет оформление субсидии. Однако есть механизмы, которые помогут оформить скидку на оплату коммуналки даже при задолженности.

Для этого следует обратиться к поставщику коммунальных услуг и заключить с ним договор о реструктуризации задолженности.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилом помещении без заключения договора аренды, могут получать субсидию. Заявку на оформление можно оформить в электронном виде.

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