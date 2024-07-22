Пенсионеры могут остаться без выплат: о каких изменениях обязательно нужно уведомить ПФУ

Пенсионные выплаты могут быть прекращены, если пенсионер не уведомляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ) об изменениях в личных данных, таких как выезд за границу, изменение документов или трудоустройство. Несоблюдение этих правил может привести к остановке выплаты пенсии или требованию возврата переплаченных сумм.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Пенсионеры обязаны сообщать ПФУ о любых изменениях в личных данных в течение 10 дней. Это включает следующие обстоятельства:

выезд на постоянное место жительства за границу : ПФУ должен быть проинформирован, если пенсионер планирует переехать за границу. Если выезд не временный, выплаты могут быть остановлены;

: ПФУ должен быть проинформирован, если пенсионер планирует переехать за границу. Если выезд не временный, выплаты могут быть остановлены; обновление документов : смена паспорта или получение ID-карты должны быть зарегистрированы в ПФУ;

: смена паспорта или получение ID-карты должны быть зарегистрированы в ПФУ; смена личных данных : смена фамилии, идентификационного кода или адреса проживания требует немедленного сообщения;

: смена фамилии, идентификационного кода или адреса проживания требует немедленного сообщения; трудоустройство или увольнение : пенсионеры, которые трудоустроились или уволились, должны сообщить ПФУ. Это влияет на размер пенсионных выплат, поскольку работающим пенсионерам действуют другие правила начисления пенсий.

Нарушение требований о своевременном уведомлении может привести к определенным санкциям. А именно:

возмещение переплат : если пенсионер незаконно получил повышенные выплаты, эти средства будут требоваться до возврата. Это можно сделать добровольно или через принудительные меры, например отчисления до 20% от ежемесячных выплат;

: если пенсионер незаконно получил повышенные выплаты, эти средства будут требоваться до возврата. Это можно сделать добровольно или через принудительные меры, например отчисления до 20% от ежемесячных выплат; прекращение пенсии : если выяснится, что пенсия была назначена на основании непроверенных данных, выплаты могут быть полностью остановлены.

Для предотвращения прекращения выплат пенсионерам рекомендуется соблюдать определенные правила. В частности:

своевременно сообщать об изменениях : все изменения в личных данных или обстоятельствах должны быть немедленно уведомлены ПФУ. Это можно сделать лично в отделении ПФУ или дистанционно по электронной почте;

регулярно обновлять документы : паспорта, идентификационные коды и другие важные документы должны быть обновлены и зарегистрированы в ПФУ;

: паспорта, идентификационные коды и другие важные документы должны быть обновлены и зарегистрированы в ПФУ; поддерживать контакт с ПФУ : в случае изменений в обстоятельствах или при возникновении вопросов пенсионеры должны обращаться в ПФУ для консультаций.

Стоит отметить, что ПФУ предоставляет услуги даже вне сервисных центров. Например, госпожа Борбали, 96-летняя жительница Береговского района, получила помощь от ПФУ во время выездного приема по месту жительства, поскольку физически не могла посетить сервисный центр.

ПФУ также проводит регулярные проверки на предмет подлинности предоставленных для выплаты пенсий документов. В случае выявления нарушений выплаты могут быть урезаны или прекращены. Это касается случаев:

представление непроверенных документов : если пенсия была назначена на основании фальшивых документов, выплаты останавливаются.

: если пенсия была назначена на основании фальшивых документов, выплаты останавливаются. махинации со стажем или статусом : предоставление фальшивых документов о стаже или статусе (например, чернобыльца или участника боевых действий) также может привести к прекращению выплат и даже уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионеры-внутренние переселенцы (ВПЛ), получающие выплаты через текущий счет в Сбербанке, должны проходить идентификацию каждые шесть месяцев. Сделать это можно несколькими способами – в частности посредством видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда (ПФУ).

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