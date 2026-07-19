Пенсионеры могут остаться без выплат: как проверить, пройдена ли важная процедура

Пенсионеры могут онлайн проверить, успешно ли они прошли физическую идентификацию, воспользовавшись сервисом "Моя идентификация" на веб-портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ). До 31 декабря 2026 года процедуру необходимо пройти всем, кого она касается, в противном случае выплату пенсии в 2027 году могут временно приостановить. Сделать это можно лично в сервисном центре, через зарубежное дипломатическое представительство, дистанционно с помощью КЭП или Дія.Підпису, а также посредством видеоконференции.

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Об этом сообщает пресс-служба ПФУ. Специалисты отмечают, что проверка занимает всего несколько минут и позволяет убедиться, что информация о прохождении физической идентификации уже внесена в систему.

Как проверить, зачислена ли физическая идентификация

В Пенсионном фонде пояснили, что для этого работает специальный сервис "Моя идентификация" на веб-портале электронных услуг. Чтобы проверить информацию, необходимо:

войти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), "Дія.Підпису" или ID.GOV.UA;

перейти в личный кабинет;

в меню выбрать раздел "Моя идентификация" ;

; просмотреть дату последней физической идентификации и способ, которым она была проведена.

Если информация отображается в сервисе, это означает, что процедура пройдена успешно, а соответствующие сведения уже внесены в базу Пенсионного фонда.

До какой даты необходимо пройти идентификацию

Ключевой датой для пенсионеров является 31 декабря 2026 года. Именно до этого срока необходимо пройти физическую идентификацию, чтобы бесперебойно получать пенсию в 2027 году.

Если лицо не подтвердит свою личность в установленный срок, выплата пенсии будет приостановлена. После прохождения физической идентификации выплаты могут быть возобновлены в соответствии с действующим законодательством.

В Пенсионном фонде также напоминают, что физическая идентификация проводится ежегодно. То есть даже если пенсионер проходил её в 2025 году или ранее, для продолжения выплат в 2027 году процедуру нужно повторить до конца 2026-го.

Основная цель этой процедуры – подтвердить, что пенсионер жив и лично получает причитающиеся ему государственные выплаты. Такой механизм призван предотвратить мошенничество, незаконное получение пенсий посторонними лицами и обеспечить целевое использование бюджетных средств.

В Пенсионном фонде отмечают, что подобная практика применяется и в других странах и соответствует международным подходам к контролю социальных выплат. Помимо проверки прохождения идентификации, личный кабинет на веб-портале ПФУ позволяет:

проверить страховой стаж;

просмотреть электронное пенсионное дело;

подать заявления в Пенсионный фонд онлайн;

отслеживать другие пенсионные услуги.

Как пройти физическую идентификацию

Для пенсионеров доступно несколько способов подтверждения личности. В частности, пройти физическую идентификацию можно:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через зарубежное дипломатическое представительство Украины (посольство или консульство), если человек находится за границей;

удаленно через веб-портал Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи или Дія.Підпису;

во время видеоконференции с представителем Пенсионного фонда после предварительной записи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине впервые за время независимости количество пенсионеров опустилось ниже отметки в 10 млн человек. По состоянию на 1 июля 2026 года пенсии получают 9 млн 976 тыс. человек.

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