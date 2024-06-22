Пенсионерку заставили вернуть в бюджет более 60 тыс. грн пенсии: за какие нарушения накажут

В Украине тех пенсионеров, которые вовремя не предупредили об изменениях, влияющих на размер или право на получение пенсии, должны вернуть излишне уплаченные средства в бюджет. Среди таких украинцев – пенсионерка, которую Черниговский районный суд обязал вернуть в Пенсионный фонд 63 тыс. грн.

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Об этом говорится в решении суда по делу 748/1807/24. Как говорится в материалах, женщина получала пенсию с декабря 2020-го по апрель 2023-го в связи с инвалидностью. Однако оказалось, что медико-социальная экспертная комиссия не подтвердила сохранение инвалидности.

Женщина об этом знала, однако ПФУ не сообщила. В результате она получала пенсию тогда, когда не имела на это права. "Ответчику было направлено письмо о подаче заявления о прекращении выплаты пенсии в случае отказа от прохождения повторного осмотра МСЭК по собственным причинам или не признания лицом с инвалидностью", – говорится в материалах дела.

Суд решил взыскать в пользу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области 63490 грн. Отметим, пенсионеры должны сообщать о следующем:

изменения места жительства (в случае переезда из соответствующей местности, жительство на которой дает право на получение надбавки к пенсии);

изменение статуса получателя (досрочное прекращение обучения лицом, получающим пенсию в связи с потерей кормильца до 23 лет);

смена места регистрации (для вынужденных переселенцев);

снятие инвалидности (для получающих пенсию по инвалидности);

выезд на постоянное место жительства в другую страну (пенсии продолжают выплачиваться гражданам, проживающим на территории других стран, но если это обусловлено специальными межгосударственными соглашениями).

Суммы излишне выплаченной пенсии взимаются с пенсионера. Он может заплатить добровольно или принудительно (через суд).

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