Пенсионерам продлили важную процедуру до апреля: что нужно сделать, чтобы вернуть утраченные выплаты

В Украине восстановят и продлят до апреля 2026 года выплату пенсий пенсионерам с ВОТ (временно оккупированные территории) и ВПЛ (внутренне перемещенные лица), которые прошли физическую идентификацию, но не успели вовремя подать уведомление о неполучении выплат от РФ. Для этого нужно подать соответствующее заявление и на этот период пенсии будут выплачиваться в полном объеме без остановок.

Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин. По его словам, государство пошло навстречу людям, чтобы они не теряли законные выплаты по формальным и бюрократическим причинам.

После начала полномасштабной войны значительная часть украинских пенсионеров оказалась в особенно уязвимом положении. Одни остались на временно оккупированных территориях без доступа к украинским госучреждениям, другие были вынуждены срочно переехать, часто без документов и возможности оперативно уведомить государственные органы о смене места жительства.

Действующие правила предусматривают, что пенсионеры с ВОТ или ВПЛ должны подтвердить, что они не получают выплаты от оккупационных властей РФ, а также пройти физическую идентификацию. Если этого не сделать вовремя, Пенсионный фонд может временно остановить начисление пенсии до выяснения обстоятельств. На практике многие люди просто физически не успели пройти все процедуры из-за войны, эвакуации, проблем со связью или состояния здоровья.

Правительство приняло решение, которое позволяет возобновить выплату пенсий и продолжить их начисление до апреля 2026 года для пенсионеров, которые по объективным причинам не подали вовремя соответствующее уведомление в Пенсионный фонд. За этот период люди должны подать заявление о неполучении выплат от РФ, чтобы пенсия и в дальнейшем начислялась без остановок.

"Мы учли реальные обстоятельства, в которых оказались пенсионеры – сложные условия, жизнь на оккупированных территориях или вынужденный переезд. Наша задача, чтобы люди не теряли пенсии по формальным причинам", – объяснил Улютин.

Решение касается пенсионеров, которые прошли физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года до 1 февраля 2026 года. Для них срок подачи уведомления в Пенсионный фонд продлен до 1 апреля 2026 года.

Все это время пенсии будут выплачиваться в полном объеме. Если выплата была временно прекращена в январе, ее возобновят уже в феврале вместе с доплатой за январь.

Самой сложной остается ситуация с пенсионными делами, в которых местом жительства до сих пор указаны населенные пункты на временно оккупированных территориях. Если пенсионер выехал с ВОТ, но не сообщил в Пенсионный фонд об изменении места пребывания и неполучении выплат от оккупационных властей, начисление пенсии могут быть заблокированы до уточнения всех обстоятельств.

Именно для таких случаев и было принято решение о продлении сроков и индивидуальной работе с каждым делом. Отдельно Улютин отметил правила для ВПЛ. Если внутренне перемещенное лицо перевело пенсию на подконтрольную Украине территорию, оно не обязано проходить физическую идентификацию.

В то же время такие пенсионеры все равно должны уведомить Пенсионный фонд о неполучении выплат от РФ, чтобы избежать остановки начислений в будущем. Государство предусмотрело несколько удобных способов пройти идентификацию и разблокировать пенсионные счета:

дистанционно – через веб-портал или приложение Пенсионного фонда Украины с использованием Дія.Підпис, а также через процедуру видеоидентификации;

– через веб-портал или приложение Пенсионного фонда Украины с использованием Дія.Підпис, а также через процедуру видеоидентификации; офлайн – лично обратившись в любой сервисный центр ПФУ или отделение уполномоченного банка;

– лично обратившись в любой сервисный центр ПФУ или отделение уполномоченного банка; за рубежом – отправив по почте официальный документ, подтверждающий пребывание лица в другой стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по состоянию на декабрь 2025-го фактический уровень прожиточного минимума для взрослого составлял 10 979 грн. Вместе с тем минимальная пенсия с января 2026-го составляет 8647 грн. То есть украинцы с минимальными выплатами не могут удовлетворить даже базовые потребности в продуктах.

