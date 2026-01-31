Озвучена черта бедности для работающего и пенсионера: на какую сумму можно прожить в Украине

В Украине по состоянию на декабрь 2025-го фактический уровень прожиточного минимума для взрослого составляет 10 979 грн. Вместе с тем минимальная пенсия с января 2026-го составляет 8 647 грн. То есть украинцы с минимальными зарплатами не могут удовлетворить даже базовые потребности в продуктах и других товарах.

Видео дня

Все, кто получает меньше прожиточного минимума, находится за чертой бедности. Как говорится в ответе Минсоца на запрос OBOZ.UA, фактический прожиточный минимум, который рассчитан по ценам декабря, значительно выше установленных социальных стандартов. Так, в Украине есть фактический прожиточный минимум (сумма, которая нужна, чтобы купить потребительскую корзину), а также расчетный прожиточный минимум (значительно меньше и используется для расчета соцвыплат).

"Фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом суммы обязательных платежей в декабре 2025 года составил 10 979 грн...В то же время нужно заметить, что при определении размеров государственных социальных гарантий используется размер прожиточного минимума, который согласно статье 4 Закона № 966 ежегодно утверждается Верховной Радой Украины в Законе Украины о Государственном бюджете Украины на соответствующий год", –

В то же время фактический прожиточный минимум для пенсионера составляет 6 847 грн. Это необходимый минимум, который значительно больше и средней, и минимальной пенсии. Так, минимальная пенсия по состоянию на январь 2026-го составляет 2595 грн.

Средняя пенсия составляет 6 544,62 грн. Также стоит учитывать, что на самом деле львиная часть пенсионеров не получает хотя бы 6,5 тыс. грн. Так, согласно данным ПФУ, которые есть в распоряжении OBOZ.UA, выплату до 5 тыс. грн получают 5 млн 549 тыс. пенсионеров. Это 53% от общего количества пенсионеров. По предварительным расчетам, более 60% украинцев получают пенсию, размер которой значительно меньше среднего.

Есть еще одна особенность в расчетах. Средняя пенсия по возрасту в Украине по состоянию на январь 2026-го составляет 6189,89 грн. Общая средняя пенсия также учитывает и пожизненное денежное содержание судей (а это в среднем 112 388 грн в месяц), и пенсию за выслугу лет (это в частности силовики) – в среднем 12 842 грн. Если считать только тех украинцев, которые не имели специального статуса и достигли пенсионного возраста, окажется, что ситуация еще хуже.

Как ранее писал OBOZ.UA, бывшая сотрудница "Укрпочты" подала иск против компании спустя семь лет после своего увольнения. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию еще в 2018 году, а в 2025-м заявила, что ее уволили без всякой причины, и в суде потребовала 673,8 тыс. грн компенсации за вынужденный прогул.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!