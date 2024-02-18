Пенсионерам могут прекратить перечислять деньги на карту: кто в зоне риска

В Украине не блокируют банковские карты для получения пенсии, если по ним нет движения средств. В таком случае на карточный счет лишь прекращают начислять пенсию. Однако эта мера – временная. Она применяется лишь до момента выяснения обстоятельств и прохождения пенсионером физической идентификации.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Там отметили: прекращение начисления происходит только в одном случае – если пенсионер не пользовался своей картой в течение 6 месяцев.

"Если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), который стал на учет как (ВПЛ) до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев) и по такой карточке нет движения средств, пенсия такому лицу продолжает начисляться. Но до момента выяснения обстоятельств пенсия не перечисляется такому лицу на его карточный счет", – говорится в сообщении.

Пенсионерам не блокируют карты

При этом подчеркивается: после прекращения начислений пенсионер не теряет доступ к уже имеющимся на карте деньгам. Ведь сама карта не блокируется.

В Минсоце объяснили: нормы о блокировании "нет в законодательстве или нормативных актах, регулирующих сферу социального обеспечения". Кроме того, осуществлять подобное министерство не может, поскольку не имеет:

соответствующих полномочий;

технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карт.

Зачем прекращать перечислять пенсионерам деньги на карты

Причина же, по которой пенсионерам прекращают перечислять деньги на карты, кроется в том, что значительная часть их, зарегистрированных как ВПЛ до 24.02.2022 года, проживает на временно оккупированной территории. И в такой ситуации, объяснили в Минсоце, государство не имеет возможности оперативно выяснять информацию:

не потерял ли держатель карты доступ к ней;

жив ли он.

"Поэтому для продолжения выплат такому лицу государство должно получить подтверждение, что пенсионер жив и сам пользуется своей карточкой. До момента, пока пенсионер не подтвердит свою личность, пенсия ему и дальше начисляется Пенсионным фондом, но не перечисляется на карту", – рассказали в министерстве.

Деньги пенсионерам отдают

В то же время, отметили там, досударство не оставляет пенсионера без полагающихся ему денег навсегда. После того, как тот подтвердит свою личность, средства ему отдают.

"Как только человек выходит на связь и подтверждает свою личность, начисленные выплаты перечисляются на его счет", – рассказали в Минсоце.

Как подтвердить свою личность

Пенсионеры, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года, могут пройти идентификацию в любом отделении Ощадбанка. Однако только, если они находятся на подконтрольной Украине территории.

Если же пенсионер находится вне Украины или на временно оккупированных территориях, идентификацию можно пройти двумя способами. В частности:

авторизовавшись в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" ("Дія ID")

"Его можно создать с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг", – отметили в Минсоце.

обратившись в зарубежное дипломатическое учреждение Украины за получением документа, удостоверяющего факт, что человек жив.

Полученный документ вместе с письменным заявлением о продлении выплаты пенсии, написанной в произвольной форме, следует отправить почтовым отправлением территориальному органу Пенсионного фонда Украины по месту нахождения на учете.

Само заявление можно также подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. К нему необходимо добавить качественную сканированную копию документа об удостоверении того, что лицо является живым, с использованием электронной цифровой подписи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 марта проведут перерасчет пенсий. Размер индексации считается по формуле, прописанной в законе. Половину уровня инфляции за прошлый год прибавляют к 50% от среднего годового (учитываются данные за последние три года) показателя роста зарплат. Это примерно 13% (такую цифру публично озвучивали и в Минсоце, и в правительстве).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!