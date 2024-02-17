В Украине проведут самое масштабное повышение пенсий через несколько недель: как посчитают 

В Украине с 1 марта проведут перерасчет пенсий. Размер индексации считается по формуле, прописанной в законе. Половину уровня инфляции за прошлый год прибавляют к 50% от среднего годового (учитываются данные за последние три года) показателя роста зарплат. Это примерно 13% (такую цифру публично озвучивали и в Минсоце, и в правительстве).

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Это немного, однако гораздо лучше, чем ничего. В прошлом году прожиточный минимум и минимальная зарплата в Украине не пересматривались, поэтому самые бедные пенсионеры из-за инфляции потеряли часть покупательной способности.

Индексация учитывает только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. То есть если вам дополнительно повысили выплаты, например, согласно государственным гарантиям, из-за дополнительного стажа, доплаты за что угодно, скорее всего, эта "лишняя" пенсия при индексации учтена не будет.

Например, если вам исполнилось 65 лет и вы выполнили норму по стажу, минимальный размер пенсии составляет 40% минималки, или 2840 грн. Если ваша пенсия по формуле составляет 2700 грн, то будут платить вам все равно 2840 грн. Однако при индексации примерно на 13% повысят не полную пенсию (2840 грн), а ее расчетный размер по формуле (2700 грн).

Законом предусмотрен минимальный размер индексации пенсий, рассказывает OBOZ.UA один из авторов индексации, бывший министр соцполитики Андрей Рева. Он запустил этот механизм еще в 2017 году. Сейчас же, как говорит экс-министр, это едва ли не единственный способ ощутимо повысить пенсии. Мол, в меморандуме с МВФ власти взяли на себя обязательство отказаться от дополнительных соцвыплат (фактически от всех, кроме предусмотренных законом). "Индексация и законом предусмотрена, и с МВФ согласована", – напоминает Рева.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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