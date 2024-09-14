Пенсионерам будут доплачивать по 1000 грн: кого касается

В Украине часть пенсионеров имеет право на доплату к пенсии. Согласно изменениям в законодательстве, с сентября 2024 года в Украине вводится новая социальная выплата в размере 944,4 грн для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе.

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Как сообщает издание "На пенсии", такая норма действует в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и решении правительства.

Получить эту выплату имеют право граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям и предоставили пакет документов. Для оформления доплаты необходимо подготовить следующие документы:

заявление;

медицинское заключение;

паспорт;

идентификационный код;

справку из Пенсионного фонда.

Обращаться для оформления выплаты следует в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Сроки рассмотрения заявления и принятия решения о назначении выплаты регулируются действующим законодательством. Для получения дополнительной информации о процессе оформления и необходимых документов рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине действующая пенсионная система приводит к быстрому старению пенсий. В результате украинцы, выполнившие одинаковые условия (например, имели одинаковые зарплаты и стаж), но вышли на заслуженный отдых в разное время, имеют разные выплаты.

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