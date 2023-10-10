Пенсионер подал в суд на ПФУ и получил тысячи гривен компенсации морального ущерба: чиновники были наказаны

Деснянский районный суд Чернигова обязал Пенсионный фонд заплатить пенсионеру 7 тыс. грн морального ущерба. Ранее он отсудил у Пенсионного фонда 137,2 тыс. грн. Свои деньги он так и не получил, поэтому дополнительно взыскал компенсацию морального ущерба.

Об этом говорится в материалах дела №750/12995/23. "Взыскать из Государственного бюджета Украины в пользу истца 7000 грн в качестве возмещения морального вреда. Признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области относительно отказа в перерасчете пенсии", – говорится в решении суда.

Так, ранее пенсионер обратился в суд и потребовал провести переплату. Он является военным пенсионером и имеет право на перерасчет. Однако Пенсионный фонд такой перерасчет не провел. После решения суда ПФУ в Чернигове должен был компенсировать перерасчет в размере 137,2 тыс. грн. Из-за того, что судебное решение ПФУ не выполнил, истец через суд потребовал заплатить ему 70 тыс. грн компенсации.

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Суд рассмотрел иск. Однако в результате он принял решение обязать заплатить компенсацию в размере в 7 тыс. грн.

"Моральный вред заключается в душевных страданиях из-за нарушения обычного образа жизни, ведь ему пришлось неоднократно обращаться к ответчику с целью реализации своего права на повышение размера пенсии, а затем исполнения решения суда о получении доплаты. Исходя из принципов разумности и справедливости, размер морального вреда истец оценил в сумме 70 000", – говорится в материалах дела.

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