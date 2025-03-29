Пенсии в Украине повысят: кто и какие возрастные доплаты получит

Пенсии в Украине повысят для тех, кто достиг определенного возраста. Такие изменения в размере выплаты предусмотрены постановлением правительства о возрастных доплатах.

Видео дня

Об этом сообщает издание "На пенсии". Повышение касается граждан, не работающих и имеющих определенное количество страхового стажа. Доплата рассчитывается в зависимости от возраста и размера пенсии:

Лица 65+ – если пенсия меньше 3758 грн, доплата устанавливается до этого уровня (при наличии стажа 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин).

Лица 80+ – аналогичная доплата предусмотрена для тех, чья пенсия не достигает 3758 грн (минимальный стаж – 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин).

Лица 70-80 лет - если пенсия меньше 3613 грн, ее также доплачивают (за стажа 35/30 лет).

Лица до 70 лет – пенсия не может быть менее 3 323 грн (для тех, кто имеет 35/30 лет стажа или является лицом с инвалидностью I группы).

Неработающие пенсионеры – если пенсия меньше 3038 грн, ее повышают до этого уровня.

Для тех, чей страховой стаж не достигает 35/30 лет, сумма доплаты рассчитывается пропорционально. Однако для лиц в возрасте 75-80 лет, даже если их стаж составляет 25/20 лет, пенсия не может быть менее 3 613 грн.

Получат ли доплату пенсионеры 65-69 лет?

Отдельные надбавки для пенсионеров 65-69 лет не предусмотрены. Однако по достижении 70-летнего возраста им устанавливается дополнительная выплата.

Доплаты пенсионерам 70+

Также продлена программа ежемесячных компенсационных выплат для пенсионеров старше 70 лет, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн:

От 70 до 74 лет – доплата 300 грн.

От 75 до 79 лет – доплата 456 грн.

80 лет и старше – доплата 570 грн.

Все эти надбавки начисляются автоматически без необходимости обращения в Пенсионный фонд.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того чтобы осуществить перерасчет пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% от темпов роста зарплат, пенсию будут перечислять по новой формуле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!