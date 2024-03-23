Пенсии в Украине повысят из-за нового показателя: сколько будут платить с 1 апреля

Украинцам с 1 апреля проведут перерасчет пенсий в связи с повышением минималки. Так, повышение минимальной зарплаты с 7100 до 8000 грн приведет к повышению гарантированной пенсии для некоторой категории с 2840 до 3200 грн.

Как говорится в материале OBOZ.UA, повышение минимальной зарплаты приведет к перерасчету части пенсий. Речь идет о пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки. Сейчас это 2840 грн, а с 1 апреля – 3200 грн. Также изменятся размеры некоторых платежей и лимитов.

Также пенсии повысят тем, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе. В некоторых случаях размер прибавки может составлять более 500 грн. В Украине 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Это существенная часть из около 10 млн украинцев на пенсии. Речь идет именно о тех, кто работает официально. Размер их стажа увеличивается, поэтому они имеют право на перерасчет пенсий.

Такой перерасчет происходит не чаще раза в два года и происходит в апреле. Если вы не менее двух лет работаете на пенсии и за этот период вам ни разу не перечисляли выплату, вероятно, повышение для вас произойдет в апреле.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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