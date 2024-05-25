Пенсии в Украине пересчитают с 1 июня не всем: кто получит 1000 грн прибавки

В Украине с 1 июня пересчитают пенсии задним числом и только тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Некоторые украинцы могут рассчитывать на прибавку в размере 1000 грн.

На доплату 1000 грн в июне могут претендовать украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 5842 грн и при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет стажа. Как разъяснили в Пенсионном фонде, перерасчет происходит задним числом, так как данные статистики поступают с опозданием.

На перерасчет пенсии имеют право в апреле те, кто выполнил следующие условия:

продолжили работать после назначения пенсии;

за время работы получили как минимум 24 месяца дополнительного стажа.

То есть перерасчет происходит каждые два года при условии, если по состоянию на март уже есть 24 месяца стажа. Пересчитывают выплаты с апреля, но потом и в апреле, и в мае платят пенсию в прежнем размере. Начиная с июня пенсию увеличивают и сразу же отдают доплату за два предыдущих месяца.

При наличии 35 лет стажа и пенсии в размере 5842 грн ежемесячная прибавка после перерасчета составит 333 грн. В июне выплатят и повышенную пенсию, и прибавку за апрель и май. Соответственно, пенсия увеличится на 1000 грн. Далее будут выплачивать ежемесячно по 6175,1 грн.

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