Пенсии в Украине пересчитают: кому повысят на две тысячи

В Украине минимальная пенсия в 2026-м согласно обновленному прогнозу вырастет с 2361 до 2595 грн. Вместе с тем максимальная пенсия увеличится на 2340 грн. Речь идет о тех, чья выплата ограничена 10 прожиточными минимума.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В Украине максимальная пенсия ограничена 10 прожиточными минимумами. Однако это ограничение не касается судей, а также тех, кто отменил такое ограничение в суде.

Отметим, что повышение минимальной пенсии до 2595 грн не позволит компенсировать реальные потребности. Фактический прожиточный минимум для пенсионера составляет 7091,8 грн.

Как считают пенсии в Украине

В Украине пенсия зависят от трех показателей: стажа, размера собственной зарплаты и средней зарплаты по стране. При расчете выплаты соотношение собственной зарплаты к средней умножают на стаж в годах и на 1%. Полученную сумму умножают на среднюю зарплату по стране за три последних года.

Так, средняя зарплата за три последних года составляет 15 057,09 грн. Итак, если вы получаете среднюю зарплату и имеете 35 лет стажа, ваша пенсия составит 5269,9 грн. Если зарплата вдвое выше средней, соответственно – 10 539,9 грн.

Где в Украине самые высокие пенсии

Среди регионов самая высокая пенсия – в Киеве. Жители столицы на заслуженном отдыхе в среднем получают 8856,57 грн. Это связано с тем, что именно в столице – самые высокие зарплаты. На втором месте – Донецкая область (7840,27 грн). Также сравнительно высокую пенсию получают пенсионеры из Луганской области – 7322,25 грн.

Зато наименьшие пенсии в Тернопольской (4957,1 грн), Черновицкой (5136,85 грн) и Закарпатской (5210,9 грн) областях. Размер пенсии зависит от размера официальной зарплаты и стажа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м минимальную пенсию повысят с 2361 до 2564 грн в месяц. Такие планы предусмотрены в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

