Пенсии в августе пересчитают: кому дадут разовую доплату

В Украине в августе часть пенсионеров получит разовую доплату ко Дню Независимости. Размер доплаты будет составлять до 3100 грн.

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Об этом говорится в публикации ПФУ. Разовая денежная выплата выплачивается до 24 августа 2025 года в таких размерах:

3 100 грн – лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

3 100 грн – лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, имеющим инвалидность I группы;

2 900 грн – вышеупомянутые лица с инвалидностью II группы;

2 700 грн – вышеупомянутые лица с инвалидностью III группы;

1 000 грн – участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей и детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей;

650 грн – членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз;

450 грн – участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, детям партизан.

Пенсионерам, имеющим право на такую выплату, разовая денежная выплата будет выплачена в августе вместе с пенсией.

Ветеранам войны, которые проходят службу / работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу / работают, на основании поданных работодателями заявок.

"Если вы не являетесь пенсионером и проходите службу/работаете, то убедитесь, что работодатель имеет документы о вашей принадлежности к ветеранам войны", – говорится в сообщении ПФУ.

С 1 июля 2025 года через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и сервисные центры органов Пенсионного фонда Украины начинают прием заявлений с информацией о лицах, которые имеют право на получение разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины и не состоят на учете в Пенсионном фонде Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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