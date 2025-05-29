Пенсии украинцев пересчитают: тем, кто выполнит эти условия, увеличат выплаты

В июне украинские пенсионеры имеют право получить сразу несколько надбавок к пенсии. Критерии их начисления предусмотрены Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Речь идет в первую очередь о возрастных доплатах.

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Об этом сообщает издание "На пенсии". Право на так называемые возрастные надбавки имеют пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, по достижении 70, 75 и 80 лет, размер пенсий которых не превышает 10 340 гривен:

по достижении 70 лет - 300 грн

по достижении 75 лет - 456 грн

по достижении 80 лет - 579 грн

Такие возрастные надбавки назначают автоматически - обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Кроме того, также предусмотрены надбавки к пенсии за проживание в зоне радиоактивного загрязнения. На доплату в размере прожиточного минимума для неработающих лиц (в 2025 году это 2 361 грн), имеют право пенсионеры, которые:

проживали в зонах обязательного или добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года;

имеют статус лица, пострадавшего вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Еще один тип доплат - выплаты одиноким пенсионерам. Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 40% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году это 944 грн).

Для получения таких доплат нужно соответствовать нескольким критериям:

достичь 80-летнего возраста;

проживать одному;

нуждаться в постороннем уходе по состоянию здоровья, что подтверждено врачебной комиссией;

получать пенсию по возрасту.

Для получения доплат нужно обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд.

Доплаты к пенсиям почетным донорам. На надбавки к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума (в 2025 году это 292 грн) имеют право почетные доноры Украины, которые безвозмездно осуществили донацию крови в суммарном количестве, равном 40 максимально допустимым дозам, или плазмы крови в суммарном количестве, равном 60 максимально допустимым дозам. Для получения доплат нужно также обратиться в Пенсионный фонд.

Надбавки к пенсии за детей. Если пенсионер самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, он имеет право на получение ежемесячных доплат в размере 150 гривен за каждого ребенка. Обязательными условиями для получения доплат к пенсии являются:

получение пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;

пенсионер не работает и не занимается предпринимательской деятельностью.

Для получения доплат нужно обратиться в ПФУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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