Пенсии украинцев пересчитают: озвучены новый размер выплат и два условия

В Украине в 2025-м минимальная пенсия для тех, кто достиг 65-летия и имеет полный стаж, составляет 3200. В следующем году эта сумма вырастет до 3475,2 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, согласно закону в Украине те, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), должен получать не менее 40% минимальной зарплаты. Сейчас это 3200 грн (40% от 8000 грн).

При этом согласно документу, который Минфин разослал в департаменты финансов, в бюджете на следующий год будет предусмотрена минимальная зарплата в размере 8688 грн. Соответственно, 40% от этой суммы будут составлять уже 3475,2 грн.

В бюджетной декларации, согласно оценкам Минфина, также предусмотрят минимальную зарплату на 2027-й (9734 грн) и 2028-й (10 059 грн). Это приведет к росту гарантированной пенсии для тех, кто выполнил условия по возрасту (65 лет) и стажу:

с 2027-го - 3 749,6 грн;

с 2028-го - 4 023,6 грн.

В Украине 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Сейчас почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать - 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров - около 6257 грн. Для сравнения: средняя пенсия по стране - 5851 грн, или 141$.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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