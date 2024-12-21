Пенсии судей в Украине: кто получает более 200 тыс. грн и как пересчитали выплаты

В Украине пенсии судей в 2024 достигли более 106 тыс. грн. При этом некоторые "служители Фемиды" получают более 200 тысяч. грн в месяц.

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Об этом говорится в данных ПФУ. В Украине с 1 января 2024 года пенсия судьи выросла с 99 837 до 106 057 грн (речь идет о среднем размере выплаты). То есть "служители Фемиды" на заслуженном отдыхе в этом году по состоянию на сентябрь уже получат почти на 6,2 тыс. грн, чем в сентябре.

К примеру, судя по декларациям, судья Верховного суда в отставке Богдан Пошва, согласно своей декларации, ежегодно получает пенсию в размере 262 тыс. грн. Судья Житомирского апелляционного административного суда в отставке Анжела Жизневская за 2023 год получила пенсию в размере 1 млн 997 тыс. 741 грн. Это 166,4 тыс. грн ежемесячно.

Василий Коваленко, работавший заместителем председателя Днепровского апелляционного суда, в прошлом году получил пенсию в размере 2 млн 49 тыс. 593 грн. Это 170,8 тыс. грн ежемесячно.

Минимальная пенсия судьи в отставке – 50% от зарплаты работающего судьи. А если стаж больше 20 лет, то за каждый последующий год работы пенсия увеличивается на 2%. Максимальный размер выплаты не может превышать 90% зарплаты судьи.

Отметим, в среднем украинцы, вышедшие на пенсию по общим правилам, получают выплату в размере 5,6 тыс. грн. Хотя на самом деле большинство (6,4 млн из 10,3 млн пенсионеров) получают до 5 тыс. грн в месяц. Это меньше, чем фактический прожиточный минимум.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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