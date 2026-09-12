Пенсии с 1 октября в Украине: кому и как пересчитают на 570 грн

В Украине перерасчет пенсий с 1 сентября 2026 года не состоится для большинства. На повышение могут рассчитывать те, кто добился перерасчета в суде, а также украинцы, получившие право на доплату в связи с возрастом. Речь идет о тех пенсионерах, которые достигли определенной возрастной категории и имеют право на доплату. Размер этой доплаты фиксирован.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Ежемесячную доплату будут назначать пожилым людям, перешедшим очередной возрастной рубеж, однако есть ключевое ограничение: общая сумма их пенсии не должна превышать 10 340,35 грн.

Размеры возрастных бонусов распределяются следующим образом:

От 70 до 74 лет – дополнительно +300 грн;

– дополнительно +300 грн; От 75 до 79 лет – дополнительно +456 грн;

– дополнительно +456 грн; От 80 лет и старше — дополнительно +570 грн.

Подавать отдельные заявления или обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) нет необходимости — всё рассчитывается автоматически. Однако стоит учесть, что деньги начинают начисляться не с начала календарного месяца, а непосредственно с даты дня рождения.

Как рассчитать и увеличить свою пенсию?

Каждый украинец может заранее узнать ориентировочный размер своих будущих выплат с помощью инструмента "Пенсионный калькулятор" на официальном портале электронных услуг ПФУ.

Если рассчитанная сумма окажется недостаточной, существует несколько законных способов повлиять на итоговый размер выплаты:

Добровольные страховые взносы: возможность докупать страховой стаж или уплачивать дополнительные взносы за себя или третьих лиц.

возможность докупать страховой стаж или уплачивать дополнительные взносы за себя или третьих лиц. Официальное трудоустройство: выплата "белой" зарплаты напрямую повышает индивидуальный коэффициент заработка.

выплата "белой" зарплаты напрямую повышает индивидуальный коэффициент заработка. Отсрочка выхода на пенсию: если оформить выплаты позже 60 лет, размер пенсии автоматически увеличивается (на 0,5% за каждый полный месяц отсрочки до 5 лет и на 0,75% — если отсрочка составляет более 5 лет).

Если 70-летие пришлось на 1-е число, пенсионер сразу получит полные 300 гривен. Если же день рождения отмечали, например, 20-го числа, то за текущий месяц начислят только пропорциональную часть за оставшиеся дни (за 10 дней до конца месяца). Уже со следующего месяца выплата будет поступать в полном объеме.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма недостаточна, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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