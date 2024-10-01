Пенсии от государства будут мизерными: инвестбанкир рассказал, как можно накопить самостоятельно

В Украине масштабную пенсионную реформу анонсируют в течение 20 лет, однако ее до сих пор не реализовали. Пенсий от государственного Пенсионного фонда будут низкими, поэтому следует с самого начала своей карьеры готовиться к будущему на пенсии.

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Об этом финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал OBOZ.UA. "Украинцы должны сами собирать себе на пенсию, потому что совершенно очевидно, что в тот момент, когда кто-либо из нас выйдет на пенсию, государство будет не в состоянии сохранить ему достойный уровень жизни и любые государственные пенсии будут супер низкими. Поэтому просто украинцы сначала своей карьеры должны понимать, что только они должны сами себе обеспечить пенсию", – объяснил Фурсы.

Украинцы должны откладывать деньги, делать инвестирование, иметь пассивный доход, для того чтобы, выходя на пенсию, они могли жить за счет тех денег, которые аккумулировали в течение своей жизни.

При этом эксперт рекомендует инвестировать в военные облигации, сельскохозяйственную землю. "Вложения в валюту - это не инвестиция, потому что валюта так же страдает от инфляции. Поэтому сейчас, наверное, во время войны, если у вас деньги в Украине, то единственные два таких более или менее интересных массовых инструмента это - ОВГЗ - государственные облигации, военные облигации и сельскохозяйственная земля", – объяснил он.

Какие пенсии получают украинцы?

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн, до 5816 грн. В январе 2024 года украинцы в среднем получали 5385 грн. Если считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 грн. Речь идет именно о среднем показателе. Рост произошел на уровне 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. То есть рост средней пенсии должен компенсировать подорожание товаров и услуг.

Однако минимальная пенсия с января 2022 года выросла с 1934 до 2361 грн. То есть на 22%. Следовательно, индексация минимальной пенсии не позволила даже компенсировать инфляцию. А те, кто получает минимальную выплату, потеряли больше всего.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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