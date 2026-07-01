Пенсии и жилье по-новому: в Украине приняли новый закон о ВПЛ

В Украине приняли новый закон о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ), который гарантирует пенсионное обеспечение на общих условиях и расширяет государственную поддержку в сфере жилья. Документ также вводит новые инструменты — от электронного кабинета ВПЛ до программ льготного кредитования и длительного проживания во временном жилье.

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Об этом говорится в законопроекте №12301, который поддержали своими голосами 220 народных депутатов (именное голосование — по ссылке). По фракциям и группам голоса распределились следующим образом:

"Слуга народа" — 188;

"Европейская солидарность" — 0;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 4;

"Доверие" – 8;

"За будущее" – 6;

"Голос" – 0;

"Восстановление Украины" – 9;

внефракционные – 5.

Новый документ обновляет государственную политику в отношении ВПЛ с учетом реалий военного времени и заменяет закон, принятый еще в 2014 году. Главная идея закона – обеспечить непрерывную государственную поддержку внутренне перемещенных лиц на всех этапах их жизни после перемещения.

Речь идет не только о первичной помощи, но и о долгосрочной интеграции в новые общины, а также о возможности возвращения домой и дальнейшей реинтеграции. Закон формирует единую систему гарантий, которая должна работать независимо от изменений в структуре правительства или органов власти.

Пенсии для ВПЛ на общих условиях

Одним из ключевых изменений стало четкое закрепление права внутренне перемещенных лиц на пенсионное обеспечение на общих основаниях. Документ прямо устанавливает, что для ВПЛ не могут вводиться дополнительные или отдельные требования относительно назначения, перерасчета или выплаты пенсий.

То есть переселенцы должны получать пенсии на тех же условиях, что и другие граждане Украины, без ограничений, связанных с их статусом. Отмечается, что это решение должно уменьшить бюрократические барьеры и обеспечить равенство в доступе к социальным гарантиям.

Жилье для ВПЛ

Особое внимание в законе уделено жилищному вопросу, который остается одним из самых острых для миллионов переселенцев. Документ предусматривает комплексный подход к обеспечению жильем, который включает как традиционные механизмы государственной поддержки, так и новые инструменты специально для ВПЛ:

льготные кредиты на жилье;

возможность выкупа жилья;

аренду или пользование жильем;

программы приобретения права собственности.

Для отдельных категорий переселенцев, которые будет определять правительство, также вводится гарантия бессрочного проживания во временном жилье во время военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев после его окончания. Закон впервые на уровне законодательства четко определяет, что такое места временного проживания ВПЛ. К ним относятся модульные городки, общежития, гостиницы и другие объекты, которые используются или могут использоваться для размещения переселенцев.

Электронный кабинет и цифровизация услуг

Еще одним важным нововведением станет создание электронного кабинета ВПЛ. С его помощью государство сможет оценивать потребности переселенцев, уровень их интеграции и эффективность оказываемой поддержки. Вместо бумажной справки о статусе ВПЛ планируется использовать электронную выписку из государственной базы данных.

Представители парламента отмечают, что обновленный закон меняет сам подход к политике в отношении переселенцев. Если раньше акцент делался преимущественно на учете и временной помощи, то теперь — на долгосрочной интеграции и восстановлении жизненных условий.

По официальным данным, около 3000 семей внутренне перемещенных лиц уже смогли приобрести жилье с помощью жилищных ваучеров. Закон вступит в силу через три месяца после официальной публикации. После этого предыдущий закон о ВПЛ, принятый в 2014 году, утратит силу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стартует пилотный проект социального жилья для внутренне перемещенных лиц под названием "Домик в селе". В рамках этой инициативы местные общины будут выкупать свободные частные дома и передавать их переселенцам для длительного проживания.

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