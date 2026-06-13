Украинцам начнут раздавать "домики в селе": как будет работать новая программа
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В Украине стартует пилотный проект по предоставлению социального жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) под названием "Домик в селе". В рамках этой инициативы местные общины будут выкупать свободные частные дома и передавать их переселенцам для длительного проживания.
Об этом в своем Telegram-канале написала председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. В программе хотели принять участие 25 общин, но только 5 из них.
В некоторых областях, в частности в Винницкой и Хмельницкой, наблюдается значительный прирост населения. В отдельных случаях прирост ВПЛ составляет 25-30% от общей численности населения общин, из-за чего местная сеть предоставления услуг местами просто не справляется.
Громады самостоятельно анализируют свой жилой фонд и определяют, сколько пустующих домов они способны выкупить. Однако критерии участия в проекте очень строгие: территория обязательно должна иметь развитую инфраструктуру, доступ к школам, детским садам, медицине, транспорту и рабочим местам.
"Из 25 общин, подавших заявки на участие в программе, первичный отбор прошли только 5 общин", — подчеркнула Елена Шуляк в интервью " – ". На реализацию программы в бюджете на 2026 год заложено 1 млрд гривен. Основные параметры проекта выглядят так:
- Предельная стоимость одного дома не может превышать 500 тыс. грн.
- Жилье будет предоставляться переселенцам бесплатно на условиях социальной аренды. Люди будут платить только за коммунальные услуги.
- Ожидается, что новые жители смогут трудоустроиться на предприятиях и в фирмах, которые уже работают на территории этих общин.
В приоритете окажутся:
- Люди пожилого возраста;
- Лица с инвалидностью;
- Семьи с детьми.
В настоящее время в выбранных регионах уже идет активный процесс поиска подходящих домов и отбора семей.
На первом этапе реализации программы "Домик в селе" жилье не планируется передавать в частную собственность ВПЛ. Оно будет оставаться на балансе общин. Однако Елена Шуляк отметила, что в правительстве не исключают возможности внедрения механизма приватизации в будущем.
По словам народного депутата, анализировать окончательную эффективность программы еще рано. Реальные выводы и понимание того, в каких именно общинах был наибольший спрос, можно будет сделать уже после завершения первого пилотного этапа.
Кто сможет принять участие в программе
Некоторые условия программы в своем Telegram-канале раскрыл народный депутат Украины Павел Фролов. "ВПЛ будут выбирать дом из предложенных вариантов, после чего местные общины выкупят его в коммунальную собственность и предоставят в безвозмездное пользование", — – пояснил он.
Перед приобретением каждый дом будет обследовать специальная комиссия на соответствие надлежащим требованиям для проживания. Также будет учитываться наличие необходимой инфраструктуры в общинах.
В проекте, по его словам, смогут принять участие ВПЛ, которые:
- не имеют собственного жилья на подконтрольной территории Украины;
- не получали компенсацию за уничтоженное жилье/решение о ее предоставлении не принято;
- не получали жилищный ваучер.
Приоритетное право на получение жилья будут иметь:
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью;
- пожилые люди;
- семьи с детьми с инвалидностью;
- дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, а также лица от 23 лет, ранее имевшие этот статус.
Договор о бесплатном пользовании жильем будет заключаться на срок до трех лет с возможностью продления по соглашению сторон. Если семья приобретет или получит другое жилье и –, договор будет расторгнут досрочно.
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