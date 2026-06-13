Украинцам начнут раздавать "домики в селе": как будет работать новая программа

В Украине стартует пилотный проект по предоставлению социального жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) под названием "Домик в селе". В рамках этой инициативы местные общины будут выкупать свободные частные дома и передавать их переселенцам для длительного проживания.

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Об этом в своем Telegram-канале написала председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. В программе хотели принять участие 25 общин, но только 5 из них.

В некоторых областях, в частности в Винницкой и Хмельницкой, наблюдается значительный прирост населения. В отдельных случаях прирост ВПЛ составляет 25-30% от общей численности населения общин, из-за чего местная сеть предоставления услуг местами просто не справляется.

Громады самостоятельно анализируют свой жилой фонд и определяют, сколько пустующих домов они способны выкупить. Однако критерии участия в проекте очень строгие: территория обязательно должна иметь развитую инфраструктуру, доступ к школам, детским садам, медицине, транспорту и рабочим местам.

"Из 25 общин, подавших заявки на участие в программе, первичный отбор прошли только 5 общин", — подчеркнула Елена Шуляк в интервью " – ". На реализацию программы в бюджете на 2026 год заложено 1 млрд гривен. Основные параметры проекта выглядят так:

Предельная стоимость одного дома не может превышать 500 тыс. грн.

Жилье будет предоставляться переселенцам бесплатно на условиях социальной аренды. Люди будут платить только за коммунальные услуги.

Люди будут платить только за коммунальные услуги. Ожидается, что новые жители смогут трудоустроиться на предприятиях и в фирмах, которые уже работают на территории этих общин.

В приоритете окажутся:

Люди пожилого возраста;

Лица с инвалидностью;

Семьи с детьми.

В настоящее время в выбранных регионах уже идет активный процесс поиска подходящих домов и отбора семей.

На первом этапе реализации программы "Домик в селе" жилье не планируется передавать в частную собственность ВПЛ. Оно будет оставаться на балансе общин. Однако Елена Шуляк отметила, что в правительстве не исключают возможности внедрения механизма приватизации в будущем.

По словам народного депутата, анализировать окончательную эффективность программы еще рано. Реальные выводы и понимание того, в каких именно общинах был наибольший спрос, можно будет сделать уже после завершения первого пилотного этапа.

Кто сможет принять участие в программе

Некоторые условия программы в своем Telegram-канале раскрыл народный депутат Украины Павел Фролов. "ВПЛ будут выбирать дом из предложенных вариантов, после чего местные общины выкупят его в коммунальную собственность и предоставят в безвозмездное пользование", — – пояснил он.

Перед приобретением каждый дом будет обследовать специальная комиссия на соответствие надлежащим требованиям для проживания. Также будет учитываться наличие необходимой инфраструктуры в общинах.

В проекте, по его словам, смогут принять участие ВПЛ, которые:

не имеют собственного жилья на подконтрольной территории Украины;

не получали компенсацию за уничтоженное жилье/решение о ее предоставлении не принято;

не получали жилищный ваучер.

Приоритетное право на получение жилья будут иметь:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью;

пожилые люди;

семьи с детьми с инвалидностью;

дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, а также лица от 23 лет, ранее имевшие этот статус.

Договор о бесплатном пользовании жильем будет заключаться на срок до трех лет с возможностью продления по соглашению сторон. Если семья приобретет или получит другое жилье и –, договор будет расторгнут досрочно.

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