Пенсии через несколько дней пересчитают задним числом: кого ожидает прибавка сразу за месяцы

Перерасчет пенсий с 1 июня состоится для части работающих пенсионеров. Речь идет о тех, у кого с момента последнего перерасчета (или назначения) прошло не менее 24 месяцев по состоянию на 1 апреля.

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Как отмечает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, порядок проведения перерасчета пенсий пенсионерам, которые продолжают работать, определен частью четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", постановлением Кабинета Министров Украины от 23.02.2024 № 185 и постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 18.05.2018 № 10-1.

Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам - 1 апреля 2025 года. В то же время перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года (срок подачи отчетов - до 10 мая).

То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные пенсионные выплаты и доплату за предыдущие месяцы начиная с 1 апреля.

Так, с 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

В Украине 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Сейчас почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать - 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн. Для сравнения, средняя пенсия по стране - 5851 грн, или 141$.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года увеличат требования для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. При этом для выхода в 63 года вместо 22 лет необходимо будет иметь 23 года стажа.

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