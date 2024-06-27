Payoneer в приложении ПУМБ Online: получайте платежи из-за границы без комиссии банка

Используете Payoneer для решения финансовых вопросов? Теперь в приложении ПУМБ Online можно просматривать доступный баланс, делиться реквизитами и выводить средства из аккаунта Payoneer на свой счет в ПУМБ.

Сервис доступен все клиентам ПУМБ: уже существующим и новым. Чтобы получить карту банка, достаточно загрузить приложение ПУМБ, зарегистрироваться с помощью Дії, паспорта или ID карты и открыть карточный счет в банке. После этого весь спектр финансовых услуг, включая международные переводы и платежи, станет доступным.

Как перевести средства с Payoneer в приложении ПУМБ Online:

зайдите в аккаунт Payoneer в ПУМБ Online (раздел "Платежи" — "Международные переводы").

Выберите баланс, с которого хотите перевести средства, и нажмите "Вывести средства", укажите сумму перевода и выберите счет в ПУМБ для зачисления.

Проверьте введенные данные, нажмите кнопку "Перевести" и введите ОТР-пароль.

Особенности и преимущества вывода средств из аккаунта Payoneer на счет в ПУМБ: