Отключение электроэнергии в Украине: для кого введут графики 1 марта
В Украине 1 марта отключения электроэнергии ожидаются для бизнеса и промышленности в период с 14:00 до 20:00. При этом для населения отключать электроэнергию не планируют.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "В связи со сложной ситуацией в энергосистеме – 1 марта будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Время применения ограничений: 14:00-20:00", – отмечают в Укрэнерго.
Причина введения ограничений – последствия российских атак на энергообъекты. Отключение бытовых потребителей не прогнозируется. "Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", – что происходит.
Что нужно делать во время отключения и как готовиться
Пока что в Украине вводят аварийные и экстренные отключения. Они могут быть наиболее опасными, потому что происходят не по графику, то есть никто не знает, когда именно в этот период может исчезнуть электроэнергия. При включении электроэнергии в таких ситуациях энергетикам трудно обеспечить стабильное напряжение, а из-за перепадов может портиться техника. Даже если техника не горит, работа в условиях прыжков напряжения может привести к сокращению продолжительности эксплуатации техники.
Электрик с опытом из Киевской области Игорь Х. рассказывает: единственный вариант обезопасить свою технику – установить реле напряжения или хотя бы стабилизатор. "Если у вас "хрущевка", то договаривайтесь с соседями или с ОСМД и устанавливайте в подъезде реле", – рассказывает электрик.
Если у вас нет реле напряжения, то лучше технику отключить от электросети. Как говорится в сообщении, опубликованном в Уряд online, также важно экономить электроэнергию в условиях дефицита. К примеру, в правительстве советуют отказаться от использования бойлера, если в квартире есть централизованное горячее водоснабжение. Следует также минимизировать использование электрических радиаторов, конвекторов и теплых полов. Кроме того:
- минимизировать использование электрочайника и микроволновки при наличии газовой плиты. Если плита электрическая – выбирать режимы минимальной мощности, особенно в часы пиковых нагрузок;
- При покупке новой бытовой техники обязательно обращать внимание на класс энергоэффективности. Оптимальный выбор – А+-А+++. Разница в потреблении между техникой категории А и В может составлять 20-25%, с категорией С – до 50%;
- поменять старые лампы накаливания на современные LED-лампы – таким образом, на освещении можно сократить потребление в 10 раз (10-12 Вт против 100 Вт);
- выключать из розеток все зарядные устройства, удлинители;
- подключить услугу двухтарифного учета электроэнергии. Загружать стирку, ставить гаджеты и аккумулирующие устройства на подзарядку лучше во время ночного тарифа. Это уменьшит нагрузку на сеть в пиковые часы потребления и позволит сэкономить. Также действуют государственные целевые кредитные программы. С их помощью, в частности, можно приобрести солнечные панели с накопителями для собственного дома.
Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживания (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.
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