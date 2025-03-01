Отключение электроэнергии в Украине: для кого введут графики 1 марта

В Украине 1 марта отключения электроэнергии ожидаются для бизнеса и промышленности в период с 14:00 до 20:00. При этом для населения отключать электроэнергию не планируют.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "В связи со сложной ситуацией в энергосистеме – 1 марта будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Время применения ограничений: 14:00-20:00", – отмечают в Укрэнерго.

Причина введения ограничений – последствия российских атак на энергообъекты. Отключение бытовых потребителей не прогнозируется. "Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", – что происходит.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Что нужно делать во время отключения и как готовиться

Пока что в Украине вводят аварийные и экстренные отключения. Они могут быть наиболее опасными, потому что происходят не по графику, то есть никто не знает, когда именно в этот период может исчезнуть электроэнергия. При включении электроэнергии в таких ситуациях энергетикам трудно обеспечить стабильное напряжение, а из-за перепадов может портиться техника. Даже если техника не горит, работа в условиях прыжков напряжения может привести к сокращению продолжительности эксплуатации техники.

Электрик с опытом из Киевской области Игорь Х. рассказывает: единственный вариант обезопасить свою технику – установить реле напряжения или хотя бы стабилизатор. "Если у вас "хрущевка", то договаривайтесь с соседями или с ОСМД и устанавливайте в подъезде реле", – рассказывает электрик.

Если у вас нет реле напряжения, то лучше технику отключить от электросети. Как говорится в сообщении, опубликованном в Уряд online, также важно экономить электроэнергию в условиях дефицита. К примеру, в правительстве советуют отказаться от использования бойлера, если в квартире есть централизованное горячее водоснабжение. Следует также минимизировать использование электрических радиаторов, конвекторов и теплых полов. Кроме того:

минимизировать использование электрочайника и микроволновки при наличии газовой плиты. Если плита электрическая – выбирать режимы минимальной мощности, особенно в часы пиковых нагрузок;

При покупке новой бытовой техники обязательно обращать внимание на класс энергоэффективности. Оптимальный выбор – А+-А+++. Разница в потреблении между техникой категории А и В может составлять 20-25%, с категорией С – до 50%;

поменять старые лампы накаливания на современные LED-лампы – таким образом, на освещении можно сократить потребление в 10 раз (10-12 Вт против 100 Вт);

выключать из розеток все зарядные устройства, удлинители;

подключить услугу двухтарифного учета электроэнергии. Загружать стирку, ставить гаджеты и аккумулирующие устройства на подзарядку лучше во время ночного тарифа. Это уменьшит нагрузку на сеть в пиковые часы потребления и позволит сэкономить. Также действуют государственные целевые кредитные программы. С их помощью, в частности, можно приобрести солнечные панели с накопителями для собственного дома.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживания (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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