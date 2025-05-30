Пенсии в Украине пересчитают: озвучен новый размер

В Украине в 2026-м минимальную пенсию могут увеличить с 2361 до 2564 грн. Такой рост предусмотрен в Письме, которое Минфин в рамках подготовки проекта бюджета на следующий год разослал распорядителям бюджетных средств.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В Украине в 2025-м минимальная пенсия не изменилась и ее размер составляет 2361 грн. При этом реальный прожиточный минимум (стоимость потребительской корзины) для пенсионера по состоянию на февраль этого года составляет 6 685,45 грн. Даже украинцы со средней пенсией получают меньше, чем нужно для обеспечения базовых физиологических потребностей.

Как планируют увеличивать минимальную пенсию в Украине:

в 2026-м - 2 564 грн;

в 2027-м - 2 715 грн;

в 2028-м - 2 859 грн.

То есть с 2024-го по 2028-й минимальная пенсия в Украине вырастет всего на 498 грн. Без комплексной пенсионной системы количество пенсионеров за чертой бедности будет стремительно расти.

В Украине 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Сейчас почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать - 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров - около 6257 грн. Для сравнения: средняя пенсия по стране - 5851 грн, или 141$.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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