Осталась неделя: украинцы обязаны заплатить налоги за свои квартиры, даже если не пришла квитанция

Украинцы, которые владеют недвижимость площадью выше "нормы", обязаны заплатить налоги за свои квартиры и дома. При этом заплатить нужно до конца августа. Как отмечают в налоговой, если квитанция не пришла, но площадь квартиры выше "нормы", украинцы обязаны сами обращаться к чиновникам.

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О том, кому и сколько нужно заплатить в бюджет, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кому придется платить?

Налог платят не все собственники недвижимости, а только те, у кого общая площадь квартиры и (или) дома превышает норму. Также не нужно платить тем, чья недвижимость находится в зоне боевых действий или оккупации. Как следует из 266-й статьи Налогового кодекса, "норму" жилья может устанавливать орган местной власти. В законе есть ограничения: нельзя взымать налог, если площадь квартиры меньше 60 квадратов, дома – 120 квадратов, а совокупно дома и квартиры (если есть несколько объектов недвижимости) – 180 квадратов.

Местные власти могут "норму" увеличить. Например, установить, что налог не взымается с квартир площадью до 70, а не 60 квадратов. Однако с учетом, что собранные средства поступают в местные бюджеты, большинство органов власти установили те ограничения, которые предусмотрены законом как предельные. То есть, вам не нужно платить, если:

площадь квартиры меньше 60 квадратов;

площадь дома меньше 120 квадратов;

дом и квартира имеют общую площадь меньше 180 квадратов;

или жилье в зоне оккупации, активных боевых действий.

Если у квартиры или дома есть два собственника и недвижимость разделена между ними (например, 50% принадлежит мужу, а 50% – жене), то для каждого собственника применяется своя норма. Фактически в таком случае площадь квартиры может составлять 120 квадратов и платить налог не нужно (так как соблюдается норма: 60 квадратов принадлежит жене, и 60 квадратов – мужу).

Сколько нужно платить?

Размер налога составляет до 1,5% минималки за каждый "лишний" квадрат. Платить нужно не за всю площадь жилья, а только за ту, которая превышает 60 квадратов для квартиры и 120 квадратов для дома (то есть за каждый квадрат сверх нормы).

Ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления. Законом установлен только граничный размер (больше нельзя). Но, как и в случае с нормой площади, большинство органов местной власти установили ставку в 1,5%.

Поскольку в 2023 году налог начисляется за отчетный 2022 год, то ставка налога рассчитывается, исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2022, которая составляла 6700 грн (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн).

Так, например, у киевлянина есть квартира общей площадью 65 квадратных метров сумма налога рассчитывается как произведение общей площади квартиры, уменьшенной на 60 кв. м, и ставки налога, утвержденной решением Киевской городской государственной администрации. В частности, для квартир в Киеве ставка налога составляет 1,5 % (100,5 грн за метр квадратный).

Расчет суммы налога:

(65-60)*100,5 = 502,5 гривен.

Если есть недвижимость площадью от 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 000 грн в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).

Когда должны были прийти квитанции и что делать, если их нет?

Реквизиты (налоговое сообщение) об уплате налога направляется по месту регистрации (налоговому адресу). При этом квитанции должны были разослать до 1 июля, а платить налог – до 1 сентября. Многие украинцы такие квитанции не получили.

Причин для этого может быть несколько:

вам не нужно платить налог (например, площадь вашей квартиры 100 квадратов, но вы не единственный собственник, поэтому ваша часть квартиры "норму" не превышает);

вы не сообщили в налоговую о том, что поменяли место жительства (уведомление вам пришло на старый адрес).

Если же вы уверены, что должны платить налог, а вам не пришла квитанция, вы должны самостоятельно обратиться в налоговую. "Конечно, нужно обратиться самостоятельно по месту регистрации. В п.п. 266.7.3 НКУ четко сказано, что можно обращаться за уточнением размера налога на недвижимость. Вы в своем районе обращаетесь в налоговую, можно направить им письмо, они должны вам предоставить ответ, должны ли вы платить и сколько", – рассказали OBOZREVATEL на горячей линии налоговой.