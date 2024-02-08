ООН по новым правилам раздаст деньги украинцам: кто получит больше 3 тыс. грн

В Украине в рамках программы, разработанной ВПП ООН в сотрудничестве с Министерством социальной политики и финансируемой Германией, денежную помощь получат еще более 310 000 человек с инвалидностью. Максимальная выплата для каждого из них – 3250 грн.

Об этом сообщают в ВПП ООН. Сейчас такую помощь уже получают пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий. Программа призвана дополнить государственную социальную помощь, выплачиваемую наиболее уязвимым слоям населения во время войны, а также укрепить системы социальной помощи на долгосрочную перспективу.

По меньшей мере, в течение 3 месяцев выплаты будут получать дети с инвалидностью, а также люди с инвалидностью на протяжении всей жизни. За это время ВПП перечислит им около 800 миллионов гривен. Получать помощь от ВПП ООН смогут те люди из вышеперечисленных категорий:

не получает помощь от других международных организаций;

не получает выплаты как внутренне перемещенное лицо (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, определенный Министерством реинтеграции

получает менее 3 250 гривен социальных выплат от государства.

Выплата от ВПП – это разница между 3 250 гривен (до декабря 2023 – 3 000 гривен) и суммой социальной помощи, которую человек уже получает от государства. Этот платеж не может составлять менее 100 гривен.

"Война имеет длительное влияние на экономику Украины и продолжает усложнять жизнь наиболее уязвимых семей и проживающих рядом с линией фронта. Мы благодарны Германии, одному из крупнейших наших гуманитарных партнеров, за возможность расширить программу, которая поможет большему числу семей обеспечить себя самым необходимым в течение еще одной тяжелой зимы". – сказала Марианна Ворд, и.о. директора ВПП ООН в Украине.

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