ООН доплачивает украинским пенсионерам: кто имеет право на денежную помощь

Пенсионеры, проживающие на территориях активных боевых действий, могут получить помощь от Организации Объединенных Наций (ООН). Право на такую помощь имеют лица, не получавшие дополнительные выплаты от международных организаций и пенсия которых составляет менее 3 250 гривен. За выплатой не нужно обращаться специально – ее насчитывают автоматически.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Выплата помощи осуществляется в соответствии с постановления Кабинета министров Украины от 28 июля 2023 года о введении в Украине программы ООН по оказанию дополнительной денежной помощи для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Эта программа рассчитана на пенсионеров, проживающих на территориях, подвергшихся активным боевым действиям или временно оккупированным Российской Федерацией. Перечень получателей денежной помощи формируется с учетом данных Пенсионного фонда Украины, а сами выплаты осуществляются непосредственно без необходимости обращения в соответствующие учреждения.

Относительно прав на помощь важно отметить, что их имеют только те пенсионеры, чья пенсия меньше 3250 гривен и которые не получали никаких дополнительных выплат из международных источников начиная с марта 2023 года. Кроме того, они должны проживать на территориях, страдающих от боевых действий, согласно официальному списку . Еще одно требование – не быть получателем дополнительной помощи от правительственных организаций, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 20 марта 2022 года.

По состоянию на март-2024 территории, на которых предоставляется эта помощь, включают районы Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской области. Выплаты производятся на банковские счета или через отделения АО "Укрпочта", в зависимости от способа получения пенсии.

Дополнительная денежная помощь для пенсионеров на территориях активных боевых действий, предоставленная по инициативе ООН, является инициативой по улучшению жизни наиболее уязвимых слоев населения. Она помогает обеспечить социальную защиту и финансовую стабильность людей, оказавшихся в сложных условиях из-за военных действий.

Как писал ранее OBOZ.UA, в Украине пенсионеры, достигшие определенного возраста, имеют право на доплаты к выплатам. Максимальный размер такой доплаты составляет 570 грн.

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