Часть украинцев может получить до 40% доплаты к пенсии: кому и за что начислят средства

Отдельные категории украинских пенсионеров могут получать дополнительную надбавку к пенсии в размере от 23% до 40% прожиточного минимума за особые заслуги перед Украиной. Право на такую выплату имеют, в частности, Герои Украины, ветераны войны, лауреаты государственных премий, лица с почетными званиями и многодетные родители, а оформить ее можно через Пенсионный фонд, подав соответствующее заявление и подтверждающие документы.

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Об этом сообщили на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Доплата назначается в соответствии с Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Кто может получить доплату

Она предусмотрена для граждан, имеющих определенные законом заслуги перед государством. Право на такую выплату имеют:

Герои Украины;

лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни;

граждане, которые после провозглашения независимости Украины были награждены четырьмя и более государственными орденами;

лица, имеющие почетные звания "народный" или "заслуженный";

ветераны войны, отмеченные государственными наградами за личное мужество при защите Украины;

лауреаты государственных премий;

выдающиеся спортсмены;

космонавты;

летчики-испытатели;

реабилитированные борцы за независимость Украины ХХ века, подвергшиеся политическим или религиозным репрессиям.

Кроме того, право на надбавку имеют матери, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста пятерых и более детей. В определенных законодательством случаях такую надбавку может оформить и отец.

Каков размер доплаты

В Пенсионном фонде подчеркивают, что эта выплата не является отдельной пенсией. Надбавка выплачивается дополнительно к уже назначенной пенсии, а ее размер зависит от категории получателя. Он составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

После повышения прожиточного минимума Пенсионный фонд автоматически производит перерасчет таких выплат, поэтому пенсионерам не нужно подавать дополнительные заявления. Если человек, получавший надбавку за особые заслуги, умирает, право на часть этой выплаты могут получить его нетрудоспособные члены семьи в составе пенсии в связи с потерей кормильца.

Если право имеет одно лицо, ему будут выплачивать 70% от суммы надбавки. Если таких лиц двое или более — они будут получать 90% надбавки.

Как оформить доплату

Для назначения выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и документами, подтверждающими право на надбавку или особые заслуги перед государством. Если заявление подать в течение 12 месяцев с момента возникновения права на выплату, надбавку назначат со дня приобретения такого права. Если обратиться позже, выплаты будут начисляться уже с даты подачи документов.

В Пенсионном фонде также отмечают, что все последующие перерасчеты осуществляются автоматически после изменения социальных стандартов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стремительно сокращается количество пенсионеров, однако для тех, кто остается в системе, ситуация только усложняется. Повышение требований к стажу вынуждает украинцев работать до 63–65 лет, а индексация выплат не успевает за реальными ценами на продукты первой необходимости.

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