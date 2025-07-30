Одним – льготы, другим – новые штрафы: в Украине хотят изменить правила парковки

Украинцам с инвалидностью могут разрешить бесплатно парковать авто, а тех, кто противоправно будет занимать месяца для парковки лиц с инвалидностью, будут ждать новые жесткие штрафы. Это должно создать комфортные условия для людей с инвалидностью, среди которых немало ветеранов и ветеранок войны.

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Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующие законопроекты были одобрены на заседании Кабинета министров 30 июля. В дальнейшем их передадут для принятия в Верховную Раду.

Люди с инвалидностью получат новые льготы

В частности правительство поддержало проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пользования преимуществами, предоставляемыми водителям с инвалидностью". Он предоставит льготы водителям с инвалидностью или перевозчикам таких людей (например, бесплатная парковка), но только если на авто будет специальный знак "Водитель с инвалидностью".

Указанный знак должен содержать специальный QR-код, который подтверждает, что машиной действительно пользуется человек с инвалидностью – эту информацию можно будет проверить по бумажным или электронным документам. Если авто не имеет специального знака, водитель не сможет пользоваться льготами, а таких нарушителей ждет усиленная ответственность в виде новых штрафов.

Штрафы за неправильную парковку увеличат

Также правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах для лиц с инвалидностью". Он предусматривает увеличение штрафов за:

нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка, стоянка или парковка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки);

создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств.

Если Верховная Рада поддержит этот законопроект, действующие штрафы могут вырасти в 3-5 раз – до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть до 5100 грн. Это должно способствовать уменьшению количества правонарушений правил остановки, стоянки и парковки на местах для людей с инвалидностью (в 2024 году их зафиксировали 7259, то есть на 20% больше, чем в предыдущем году) и создать комфортные условия для людей с инвалидностью.

Кроме того, именно этот законопроект нормирует и обязанность водителей с инвалидностью или водителей, которые их перевозят, устанавливать и использовать на своих транспортных средствах опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" вместе с информацией о наличии инвалидности в форме уникального электронного идентификатора (QR-кода).

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине за отсутствие техосмотра водителей будут штрафовать минимум на 340 грн, а за повторное нарушение – до 17 тысяч, возможно также лишение прав и административный арест. Новые правила также предусматривают обязательную фото- и видеофиксацию всех этапов проверки, чтобы исключить фальсификации.

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