Одна из стран ЕС планирует ввести штрафные санкции для беженцев: сколько придется заплатить и за что

В Германии зарегистрировали новый законопроект, предусматривающий штрафы для безработных беженцев (30% от выплат) за отказ от работы или пропуски встреч в центрах занятости. В то же время, правительство вводит интеграционные стажировки для беженцев.

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Об этом сообщает Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии. Одним из ключевых аспектов нового законопроекта является усиление финансовых санкций для получающих государственную социальную помощь, но отказывается от предложенных рабочих мест или учебных программ без уважительных причин.

Согласно новым правилам, такие лица столкнутся с сокращением социальных выплат на 30% в течение трех месяцев. Также ужесточаются требования посещения центров занятости.

Если безработный пропустит назначенную консультацию или другую встречу без уважительной причины, то его социальные выплаты будут сокращены на 30% на один месяц. Для сравнения, ранее штраф за такой отказ составил всего 10%. "Новое законодательство преследует цель не только сократить зависимость от социальных выплат, но и стимулировать активный поиск работы," – отмечает Федеральное министерство труда и социальных вопросов.

Еще одним важным изменением является усиление борьбы с незадекларированным трудом. Центры занятости теперь будут юридически обязаны сообщать таможенной администрации о любых подозрениях относительно нелегальной работы среди получающих государственную помощь. Нелегальный труд остается одной из основных проблем в стране, поскольку он не только приводит к потерям для государственного бюджета, но и создает несправедливые условия на рынке труда для работающих официально.

В рамках новой реформы также вводятся правила, касающиеся максимально допустимого времени, которое люди могут тратить на дорогу к работе. Если рабочий день не превышает 6 часов, то время на дорогу в один конец должно составлять не более 2,5 часов. Для тех, кто работает полный день, это время увеличивается до трех часов. "Такие изменения должны помочь работникам лучше сбалансировать работу и личную жизнь, уменьшая влияние долгих поездок на их здоровье и эффективность", – объясняет представитель правительства.

Целью нового законопроекта является поддержка интеграции беженцев в немецкое общество и рынок труда. Вводится интеграционная стажировка, позволяющая беженцам легче адаптироваться к новым условиям и получить необходимые навыки для трудоустройства. Кроме того, работодатели будут получать субсидии, если предоставят беженцам возможность проходить курсы профессионального языка, освободив их от работы на этот период.

Законопроект, разработанный правительством Германии, еще требует одобрения парламента, но ожидается, что его примут до конца года. Если это произойдет, новые правила начнут действовать уже в начале следующего года, что сделает рынок труда Германии более прозрачным и справедливым для всех участников. "Эти изменения будут способствовать лучшей организации трудоустройства, снизят злоупотребления социальными выплатами и улучшат интеграцию уязвимых групп населения", - резюмируют в Министерстве труда и социальных вопросов Германии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на июль 2024 года 266 тысяч украинских беженцев нашли работу в Германии, но только 213 тысяч из них имеют стабильную занятость с социальными отчислениями. Хотя это значительный прогресс, многие украинцы остаются на неполной занятости или низкооплачиваемых позициях.

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