Рекордное количество украинцев нашло работу в Германии: какие нюансы работы для беженцев

По состоянию на июль 2024 266 тысяч украинских беженцев нашли работу в Германии, но только 213 тысяч из них имеют стабильную занятость с социальными отчислениями. Хотя это значительный прогресс, многие украинцы остаются на неполной занятости или низкооплачиваемых позициях.

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Об этом пишет DW. Программа "Jobturbo", направленная на ускоренное трудоустройство, позволила украинцам быстрее интегрироваться в экономику страны, в частности, снижение языковых требований и изменение подхода к квалификациям.

В октябре 2023 года правительство Германии внедрило новый подход к трудоустройству беженцев, включавшему быстрое привлечение на рынок труда без обязательного требования высокого уровня владения немецким языком. Украинцы, спасавшиеся от войны, стали основной целевой группой программы. Программа "Jobturbo", презентованная министром труда Губертусом Гайлем, преследовала цель как можно скорее найти работу для вновь прибывших украинцев. Результаты впечатляют – за 9 месяцев трудоустроена 71 тысяча украинских беженцев, что свидетельствует об эффективности новых подходов правительства.

Однако не все столь однозначно. Несмотря на то, что количество трудоустроенных украинцев возросло, только 213 тысяч из них получили работу с отчислениями в социальные фонды, что свидетельствует о неполной занятости или минимальной оплате труда. Около 53% украинцев из трудоспособных смогли найти работу, но многие из них заняты на неполный рабочий день или на низкооплачиваемых позициях.

С точки зрения общей статистики, украинцы трудоустраиваются гораздо быстрее, чем беженцы из других стран, что связано с их личными устремлениями и усилиями правительства Германии. Однако критики указывают на недостаточное количество трудоустроенных в полноценных рабочих местах и то, что значительная часть беженцев все еще остается без стабильной занятости.

Важно отметить, что немецкое правительство изменило подход к трудоустройству беженцев, позволив им работать даже с базовыми знаниями языка и без признания квалификации, что раньше являлось необходимым условием для получения работы. По словам канцлера Олафа Шольца, этот подход напоминает политику 1960-х годов, когда гастарбайтеры сразу начинали работать, учась языку уже на месте.

В общем, трудоустройство 266 тысяч украинских беженцев – это значительный шаг вперед, но он не решает всех проблем. Германия продолжает сталкиваться с вызовами по интеграции мигрантов на рынок труда, и этот вопрос остается актуальным на фоне политического напряжения и миграционного кризиса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Норвегия начала отказывать во временной защите украинским беженцам из регионов, признанных "безопасными", или не проживавшим в Украине во время начала войны. Это часть мер экономии из-за кризиса беженцев, который страна сейчас переживает

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