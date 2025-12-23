Одна из крупнейших стран ЕС изменила правила для иностранцев: что важно знать беженцам из Украины
В 2026 году во Франции изменится порядок получения долгосрочного вида на жительство, карты резидента или гражданства. Для этого иностранцам, в том числе и беженцам из Украины, надо будет сдать обязательный Examen civique – гражданский экзамен на знание основ французского общества и государственных ценностей.
Об этом сообщили в Visit Ukraine. Как отмечается, это является частью реформы миграционной политики с целью интеграции иностранцев в общественную и правовую среду страны.
Кто должен сдавать экзамен
Целью Examen civique является подтверждение понимания принципов Республики, прав и обязанностей жителей Франции, а также ключевых общественных норм. Впрочем, его сдача упадет на плечи только тех категорий заявителей, для которых государство считает интеграцию во французское общество ключевым условием легального пребывания или изменения статуса, а именно для тех, кто подается на:
- многолетние виды на жительство сроком от 2 до 4 лет (на основании трудового контракта CDI, воссоединения семьи, предпринимательской деятельности и т.д.);
- 10-летнюю карту резидента Франции;
- приобретение гражданства Франции путем натурализации.
Впрочем, без успешно сданного Examen civique подать заявления на соответствующий миграционный статус будет невозможно. При отсутствии сертификата в принятии документов может быть отказано, а рассмотрение дела – задержано.
Что нужно учесть
- Экзамен сдается до первой подачи на многолетний вид на жительство (2-4 года).
- Результаты экзамена прилагаются к пакету документов при подаче.
- Для продления уже действующего многолетнего разрешения новые требования не применяются.
- Для подачи на 10-летнюю карту резидента или гражданство экзамен является обязательным этапом независимо от оснований проживания.
Какие вопросы в экзамене
Власти страны уже утвердили единый официальный перечень вопросов, по которым проводится гражданский экзамен. Для подготовки был запущен специальный государственный портал Formation Civique, а в открытом доступе опубликованы вопросы для самостоятельной подготовки. Они охватывают следующие темы:
- Основные ценности Французской Республики (свобода, равенство, братство, светскость).
- Права и обязанности иностранцев и резидентов во Франции.
- Принципы функционирования государства и его институтов.
- Социальные и гражданские нормы, принятые во французском обществе.
- Основы повседневной жизни во Франции, включая образование, труд и социальную систему.
Впрочем вопросы в списках отличаются в зависимости от типа статуса, на который подается заявитель. Для многолетних видов на жительство сроком 2-4 года и для 10-летней карты резидента утверждены отдельные списки.
Как уже сообщал OBOZ.UA, Франция постепенно сворачивает специальные программы поддержки украинских беженцев. В результате часть благотворительных программ прекращает работу, а тысячи семей могут остаться без жилья и стабильных доходов.
