Одна из крупнейших стран ЕС изменила правила для иностранцев: что важно знать беженцам из Украины

В 2026 году во Франции изменится порядок получения долгосрочного вида на жительство, карты резидента или гражданства. Для этого иностранцам, в том числе и беженцам из Украины, надо будет сдать обязательный Examen civique – гражданский экзамен на знание основ французского общества и государственных ценностей.

Об этом сообщили в Visit Ukraine. Как отмечается, это является частью реформы миграционной политики с целью интеграции иностранцев в общественную и правовую среду страны.

Кто должен сдавать экзамен

Целью Examen civique является подтверждение понимания принципов Республики, прав и обязанностей жителей Франции, а также ключевых общественных норм. Впрочем, его сдача упадет на плечи только тех категорий заявителей, для которых государство считает интеграцию во французское общество ключевым условием легального пребывания или изменения статуса, а именно для тех, кто подается на:

многолетние виды на жительство сроком от 2 до 4 лет (на основании трудового контракта CDI, воссоединения семьи, предпринимательской деятельности и т.д.);

10-летнюю карту резидента Франции;

приобретение гражданства Франции путем натурализации.

Впрочем, без успешно сданного Examen civique подать заявления на соответствующий миграционный статус будет невозможно. При отсутствии сертификата в принятии документов может быть отказано, а рассмотрение дела – задержано.

Что нужно учесть

Экзамен сдается до первой подачи на многолетний вид на жительство (2-4 года).

Результаты экзамена прилагаются к пакету документов при подаче.

Для продления уже действующего многолетнего разрешения новые требования не применяются.

Для подачи на 10-летнюю карту резидента или гражданство экзамен является обязательным этапом независимо от оснований проживания.

Какие вопросы в экзамене

Власти страны уже утвердили единый официальный перечень вопросов, по которым проводится гражданский экзамен. Для подготовки был запущен специальный государственный портал Formation Civique, а в открытом доступе опубликованы вопросы для самостоятельной подготовки. Они охватывают следующие темы:

Основные ценности Французской Республики (свобода, равенство, братство, светскость).

Права и обязанности иностранцев и резидентов во Франции.

Принципы функционирования государства и его институтов.

Социальные и гражданские нормы, принятые во французском обществе.

, принятые во французском обществе. Основы повседневной жизни во Франции, включая образование, труд и социальную систему.

Впрочем вопросы в списках отличаются в зависимости от типа статуса, на который подается заявитель. Для многолетних видов на жительство сроком 2-4 года и для 10-летней карты резидента утверждены отдельные списки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Франция постепенно сворачивает специальные программы поддержки украинских беженцев. В результате часть благотворительных программ прекращает работу, а тысячи семей могут остаться без жилья и стабильных доходов.

