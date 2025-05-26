Одна из категорий пенсионеров имеет право на 590 грн доплаты: кто именно и как ее получить

Украинцы со статусом участника боевых действий могут получить ежемесячную доплату к пенсии в 590 гривен – это 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Условиями является наличие удостоверения УБД и оформление пенсии через Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Об этом говорится в законе №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Украинское законодательство предусматривает ряд социальных льгот и доплат к пенсии для отдельных категорий граждан.

Согласно действующим нормам, только одна категория пенсионеров имеет гарантированное право на ежемесячную доплату в фиксированном размере - это участники боевых действий (УБД). В 2025 году такая доплата составляет 590 гривен, что составляет 25% от утвержденного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Согласно закону, участники боевых действий имеют право на доплату в размере 25% прожиточного минимума. По состоянию на 2025 год, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2361 грн. То есть доплата к пенсии составляет 590,25 грн в месяц.

Кроме доплаты, предусмотренной законом №3551,участники боевых действий имеют право на целевую денежную помощь в соответствии с отдельным законом "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны". Ее размер в 2025 году составляет 40 грн в месяц. Несмотря на символический характер этой суммы, она также является гарантированной государством.

Пенсионный эксперт Сергей Коробкин отмечает, что пенсии участников боевых действий не могут быть ниже установленного минимального уровня. "В то же время пенсия участника боевых действий со всеми надбавками не может быть меньше 5528 гривен. Это предусмотрено постановлением КМУ от 28 июля 2010 года №656 с учетом изменений, произошедших с 1 марта текущего года", – отметил эксперт.

Чтобы получить доплату, пенсионеру необходимо иметь официальный статус участника боевых действий. Его подтверждает соответствующее удостоверение, выданное органами социальной защиты на основании военных документов. Оформление доплаты происходит через Пенсионный фонд автоматически или после подачи заявления, в зависимости от региона и имеющейся документации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в возрасте от 80 лет, которые живут в одиночестве, нуждаются в постоянном уходе и получают пенсию по возрасту, могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 944 грн. Оформить ее можно через органы соцзащиты или Пенсионного фонда, подав соответствующий пакет документов.

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