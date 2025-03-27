Одинокие родители в Украине могут получить деньги через Дію: как именно и сколько платят

Одинокие родители в Украине могут оформить государственную помощь онлайн через портал Дія, заполнив заявление и добавив необходимые документы. Размер помощи зависит от дохода семьи. Она рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние 6 месяцев.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Согласно статье 18-1 Закона Украины "О государственной помощи семьям с детьми", одинокими родителями считаются мать, отец или усыновитель ребенка, которые не состоят в зарегистрированном браке с другим родителем ребенка и самостоятельно обеспечивают его воспитание.

Важным критерием является отсутствие записи об отце в свидетельстве о рождении или наличии сведений, внесенных со слов матери. Соответствующую отметку делают работники ЗАГСа или иного уполномоченного органа. Одинокие родители могут подать заявление на получение помощи онлайн, не посещая органы соцзащиты. Для этого необходимо:

зайти на портал Дія и найти раздел "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу";

нажать "Подать заявление" в разделе "Услуги" и пройти авторизацию;

в разделе "Услуги" и пройти авторизацию; указать основание для получения пособия;

заполнить информацию о ребенке , на которую оформляется помощь;

, на которую оформляется помощь; добавить данные о членах семьи;

заполнить раздел о доходах и имуществе;

добавить необходимые документы;

проверить заявку и подписать ее электронной подписью или Дія.Підпис.

прислать заявку в орган социальной защиты населения.

Помимо основной денежной помощи, одинокие родители имеют право на дополнительные социальные гарантии, предусмотренные законодательством. Согласно Налоговому кодексу Украины, одиноким родителям предоставляется увеличенная налоговая социальная льгота. Она составляет 150% от основной льготы на каждого несовершеннолетнего ребенка. Также предоставляются трудовые гарантии:

при трудоустройстве одинокий родитель или мать не могут быть подвергнуты испытательному сроку;

работодатель не имеет права отказать в приеме на работу из-за статуса одинокого отца или матери. Если это произошло, отказ можно обжаловать в суде;

одинокие родители имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск:

дополнительно предусмотрен неоплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней;

одиноких родителей, воспитывающих ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью, нельзя уволить с работы, кроме случаев полной ликвидации предприятия.

Размер денежной помощи в 2025 году

Размер помощи зависит от дохода семьи. Она рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние 6 месяцев. Прожиточный минимум для детей в 2025 году:

2 563 гривны – если ребенку до 6 лет;

3 196 гривен – если ребенку от 6 до 18 лет;

3028 гривен – если ребенку от 18 до 23 лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам выплатили последнюю помощь в рамках программы "Зимняя е Поддержка", всего на ее реализацию было потрачено 703 млн грн. Всего за три месяца программы помощь получили более 12 миллионов человек.

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