Обязательный техосмотр для всех авто хотят вернуть уже в 2026-м: чего ожидать водителям в Украине

В Украине могут уже в 2026 году ввести обязательный технический осмотр для всех типов автомобилей. Начало действия новых правил обещают сделать поэтапным. Окончательное решение должны принять депутаты парламента.

Соответствующие изменения указаны среди приоритетных законодательных инициатив Министерства развития громад и территорий в сфере автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обязательный техосмотр: что предлагают

Одним из ключевых направлений реформы является обновление системы технического контроля транспортных средств. В частности, планируется:

упростить процедуру техосмотра при первой регистрации подержанных авто (подержанный автомобиль, когда будет ввозиться в Украину, будет проходить не сертификацию, а первый обязательный технический контроль);

поэтапно ввести обязательный техосмотр для всех типов автомобилей ;

; сделать процесс максимально прозрачным и цифровизированным.

В министерстве отмечают, что новая модель должна исключить формальный и коррупционный подход к проверкам.

По состоянию на начало 2026 года в Украине обязательный техосмотр существует только для определенных категорий авто. Его должны проходить транспортные средства, используемые для коммерческих перевозок или профессиональной деятельности, а именно:

легковые авто, которые перевозят пассажиров или грузы за деньги (например, такси или частные перевозки ) – ежегодный техосмотр;

) – ежегодный техосмотр; грузовые автомобили до 3,5 т (и их прицепы) старше2 лет – техосмотр раз в два года;

до 3,5 т (и их прицепы) старше2 лет – техосмотр раз в два года; грузовые авто свыше 3,5 т – ежегодный техосмотр;

автобусы всех категорий – дважды в год;

всех категорий – дважды в год; транспорт, перевозящий опасные грузы – дважды в год.

Ранее заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач уже напоминал, что в Европейском Союзе (ЕС) обязательное ТО это является обязательным для всех транспортных средств. По его словам, вместе с обязательным техосмотром может появиться придорожный технический контроль, что позволит контрольным службам останавливать на дороге автомобили и проверять их техническое состояние, как это происходит в странах ЕС.

Если изменения примут, это будет не впервые, когда в Украине действует обязательное ТО для всех авто. Такое требование действовало до августа 2011 года. Процедура для большинства водителей осуществлялась каждые 2 года и сопровождалась получением пластикового талона, который нужно было размещать в правом нижнем углу лобового стекла. Контроль за проведением ТО осуществляла Госавтоинспекция (ГАИ).

Решение об отмене обязательного техосмотра было принято в основномиз-за тотальной коррумпированности этой системы. Сама процедура фактически превратилась в формальность – большинство водителей просто "покупали" талоны ТО через знакомых или непосредственно в ГАИ, даже не показывая автомобиль. Это не имело ничего общего с реальной безопасностью на дорогах.

Легальный процесс прохождения был сложным, с длинными очередями и чрезмерным количеством справок (включая медицинскую справку и квитанции об уплате штрафов. К тому же статистика МВД того времени показывала, что доля ДТП из-за технической неисправности автомобилей составляла лишь около 0,2– 0 ,5% от общего количества аварий. Большинство ДТП происходили из-за человеческого фактора (превышение скорости, употребление алкоголя, другие нарушения ПДД).

Какие еще законы готовят

В министерстве заявляют о масштабном обновлении транспортного законодательства. Ключевые изменения касаются:

усиления безопасности дорожного движения;

уменьшения коррупционных рисков в сфере перевозок;

гармонизации украинских правил с нормами ЕС.

Часть законопроектов уже подана в Верховную Раду. Другие – пока находятся на этапе подготовки.

Параллельно с введением техосмотра Минразвития работает над рядом других законодательных инициатив. Среди них:

евроинтеграционный законопроект по перевозке опасных грузов;

создание Национального бюро расследования аварийных происшествий на транспорте;

изменения в законодательство о льготных и социально важных перевозках, которые должны позволить громадам заказывать транспортные услуги на убыточных, но необходимых населению маршрутах;

закрепление на законодательном уровне системы єЧерга для пересечения границы;

сделать обязательной электронную товарно-транспортную накладную;

усилить контроль за рынком автоперевозок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине более 90% рынка продажи автомобилей находится вне полноценного налогообложения, а почти половина сделок между физлицами оформляется по фиктивным ценам до 50 тыс. грн, в том числе и продажи премиальных авто за несколько тысяч гривен. Из-за теневых схем государство ежегодно теряет миллиарды гривен налогов.

