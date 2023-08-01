Объявлен приговор экс-министру Злочевскому: в рамках рассмотрения производств ВСУ передали 805,5 млн грн

Высший антикоррупционный суд спустя 2,5 года рассмотрения дела бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского о передачи ним рекордно крупной взятки вынес ему приговор. Фигуранту назначен штраф в размере четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что эквивалентно 68 тыс. грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Важно, что сам Злочевский подписал соглашение с прокурорами САП о своей виновности.

Кроме того, на протяжении всего судебного следствия и с начала полномасштабной войны опальный экс-министр совершил взносы в помощь украинским защитникам на фронте общей суммой на 850 млн грн. Эти средства были распределены так:

174,1 млн грн – на Силы Специальных операций Вооруженных Сил Украины;

600 млн грн – на проект "Армия Дронов" от UNITED 24;

31,4 млн грн – в помощь ВСУ через счет НБУ.

"Прокурором при решении вопроса о заключении данного соглашения о признании виновности в соответствии с требованиями ст. 470 УПК Украины учтено безоговорочное признание указанным лицом своей виновности в инкриминируемом ему уголовном правонарушении, отсутствие материального ущерба, причиненного в результате совершения инкриминируемого уголовного правонарушения, а также наличие общественного интереса в обеспечении скорейшего судебного производства, которое обеспечит полное и своевременное наказание", – указано в решении суда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2020 году детективы НАБУ задержали несколько человек во время передачи рекордной взятки в размере $6 млн. Ее давали за закрытие уголовного дела против компании Burisma, которой владел Николай Злочевский.

После проведения расследования правоохранители заявили, что материалы готовы к передаче в суд, трем подозреваемым предоставили возможность ознакомиться с ними. Это:

первый заместитель начальника ГУ ГФС в Киеве (Николай Ильяшенко);

один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов (экс-менеджер Burisma Group Андрей Кича);

экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии (Елена Мазурова).

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