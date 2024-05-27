Обещают деньги и опустошают банковские карты: раскрыта новая схема обмана украинцев

Мошенники придумали новую схему для выманивания денег у украинцев. Теперь они рассылают им в мессенджеры сообщения якобы о возможности получить денежную помощь через банк.

В качестве одного из таких банков киберпреступники используют Сбербанк. Но как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, на самом деле банк таких выплат не производит.

"Напоминаем, банк никогда не спрашивает информацию о номере карты, CVV карточке. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке в таких сообщениях и вводить данные своих карт. Это может привести к потере средств со счетов", – напомнили украинцам.

Если вы получили подозрительные письма, звонки или SMS-сообщения якобы от банка, в Минреинтеграции советуют обратиться в контакт-центр своего финучреждения.

Например, именно из-за такой схемы у жительницы Запорожья было украдено 11 тыс. гривен. Как заявили в Главном управлении Нацполиции в Запорожской области, 51-летняя потерпевшая увидела в одном из мессенджеров уведомление о предоставлении денежной помощи.

"Для получения выплат женщина перешла по ссылке и ввела данные своей банковской карты. После этого ей позвонил по телефону неизвестный, который представился работником службы безопасности ПриватБанка и сообщил, что необходимо предоставить код с SMS-сообщения", – отметили в местной полиции.

Именно поэтому, чтобы не попасть в ловушку, следует соблюдать следующие правила кибергигиены:

не переходить по неизвестным ссылкам;

обходить объявления и сообщения с обещаниями денежных выплат;

не вводить на сторонних сайтах данные своих банковских карт;

не переводить средства для "разблокирования" или "активации" банковской карты;

хранить электронную переписку и все документы, предоставленные продавцом (гарантийные талоны, фискальные чеки, товарно-транспортные накладные);

не производить предоплату или полную оплату за товар в интернете.

Как уже сообщал OBOZ.UA, почти 90% случаев мошенничества с банковскими картами в Украине связано с тем, что жертвы тем или иным способом разглашают аферистам персональные данные. В список наиболее распространенных схем попали связанные с интернет-торговлей и получением "призов", а также изготовление дубликатов SIM-карт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!