В Украине открыли регистрацию на новые выплаты: кто и где получит деньги

Благотворительный фонд проводит процесс регистрации для предоставления финансовой помощи семьям из Мелитополя, переселившимся в Запорожье. Помощь могут получить семьи с детьми, которые ощутили на себе последствия боевых действий, одинокие пожилые люди с детьми, семьи, потерявшие близких во время войны, семьи с детьми-инвалидами, а также другие категории, включая многодетные семьи и ВПЛ.

Об этом сообщил Центр защиты и поддержки для детей и семей. "Приглашаем вас принять участие в регистрации и собеседовании с нашим партнером БФ "Помогаем" на получение денежной помощи", – говорится в сообщении.

Кто может получить помощь

БФ "Помогаем" оказывает помощь семьям с детьми из Мелитополя, которые отвечают следующим критериям. А именно:

семьи, у которых в результате боевых действий разрушено жилье;

семья, имеющая только одного родителя с одним или более детьми младше 18 лет ;

; семья, которую возглавляет один одинокий пожилой человек 60+ лет и в которой один или несколько детей в возрасте до 18 лет;

и в которой один или несколько детей в возрасте до 18 лет; семья, потерявшая во время войны одного из следующих близких родственников: отца, мать, дочь, сына, внука, внучку, правнука, правнучку;

семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в возрасте до 18 лет; семья, где есть беременная женщина или женщина, осуществляющая грудное вскармливание;

или женщина, осуществляющая грудное вскармливание; попечительская, приемная, патронатная семья , детский дом семейного типа;

, детский дом семейного типа; семья, которая занимается детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями, и имеет документальное подтверждение (распоряжение о временном устройстве);

и детьми, разлученными с родителями, и имеет документальное подтверждение (распоряжение о временном устройстве); многодетная семья;

семьи ВПЛ с детьми.

Какие нужны документы

При регистрации при себе необходимо иметь оригиналы определенных документов. Таких как:

паспорт;

идентификационный номер;

справка переселенца;

IBAN банковской карты главы семьи;

свидетельство о рождении детей;

удостоверение инвалида;

удостоверение о многодетной семье;

документы, подтверждающие ваш статус.

Офлайн-регистрация состоится 23 апреля по адресу: проспект Соборный, 143, г. Запорожье, с 11:00 до 14:30. При участии только представителей БФ "Помогаем".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские переселенцы, ища убежище за границей, могут рассчитывать на финансовую поддержку от страны, где они находятся. Больше всего украинских беженцев находится в Германии, Франции, Италии, Польше и Чехии.

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