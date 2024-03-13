Новые причины для увольнения в Украине: какие изменения предлагают в Кабмине

В Украине хотят значительно упростить возможность увольнения сотрудников. Работодатель согласно проекту нового Кодекса законов о труде получит право увольнять по собственному желанию.

Как говорится в материале OBOZ.UA, действующее законодательство значительно усложняет возможность увольнения сотрудника. Если законных причин для увольнения нет, но работодатель решился на такой шаг, сотрудник может через суд восстановиться на работе после вынужденного отсутствия и восстановить свою зарплату за весь период.

Среди причин увольнения – мобилизация, появление в нетрезвом состоянии, травля на рабочем месте, прогулы и т. д. В новом проекте предлагают дать работодателю возможность увольнять работника фактически без причины. То есть увольнять сотрудника можно будет "по причине экономического, технологического, структурного или аналогичного характера".

Условие: сотруднику нужно будет сообщить об увольнении за 2 месяца или выплатить ему компенсацию в двойном размере заработка за каждый день уменьшения срока предупреждения. То есть можно сразу выплатить 4 средних зарплаты и уволить за один день.

Если же рабочего увольняют в связи с боевыми действиями (например, ракета попала в помещение, уничтожила оборудование и т. д.), то предупредить об увольнении нужно за месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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